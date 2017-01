Jednoduchý editor fotek, který obsahuje mnoho předpřipravených efektů, jako jsou rámečky, překryv, barevné efekty, texty a zábavné nálepky. Samozřejmě nechybí úprava expozice, ostrosti, rozostření a další základní operace. Plná verze - Chip 02/2017.

Pixlr je pro všechny, kteří hledají uživatelsky přívětivý editor fotek, který ušetří čas s editací pomocí přednastavených efektů, filtrů a rámečků před tím, než se pošlou na sociální síť.

Pořídili jste na výletě fotky a rádi byste je trochu zpestřili, ale bojíte se komplikovanosti Photoshopu či dalších profesionálních editorů? Autodesk Pixlr je určen přímo pro vás. Obsahuje velké množství předpřipravených filtrů, zajímavých rámečků, barevných transformací a spoustu dalšího. Jednotlivé funkce se dělí do následujících kategorií:

• fast – ořezání, změnu velikost, automatický kontrast, odstranění červených očí a jiných fleků, natočení a velmi povedenou funkci simulování hloubky ostrosti,

• refine – úprava barevného nádechu, sytosti, kontrastu, rozostření/zaostření celé fotky, zjemnění, překryv více fotek (falešné HDR),

• effect – pod těmito menu se skrývá široká nabídka barevných filtrů, simulací starých fotek, kreativity a dalších,

• overlay – nalezne zde také různé grafické a geometrické efekty, které proloží vaši fotku zábavnými prvky s tématikou bokeh (rozostření), chemie, ohňostroje, mořská víla, světlo, oheň, kouř, vesmír,

• border – spousta předdefinovaných černých/bílých/barevných okrajů s tématy jako je tuž, utrhnutý papír, příroda, film,

• stylize – kompletní převedení fotky do kreativní podoby, jako např. skeč, tužka, vodní barva, plakát,

• stickers – nabídka stovek nálepek roztříděných do kategorií léto, inspirace, příroda, zodiak, tetování, symboly, grafity,

• type – možnost přidání textu, na výběr je řada fontů, velikost písma, zarovnání, průhlednost a barva.



Vaše výtvory lze velmi snadno sdílet s ostatními pomocí přímého propojení s Facebookem, Twitterem, nebo odesláním na e-mail. K tomuto dopomůžou 3 tlačítko nacházející se v dolní části programu. Pixlr načítá samozřejmě i metadata snímků, takže se můžete podívat, s jakým časem, clonou a citlivostí se fotka pořídila, popřípadě i kde, pokud bylo při focení zapnuté GPS.

Freeware

Uveřejněno na Chip DVD 02/2017

Info: https://pixlr.com Jazyk: anglicky

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit)

On-line registrace

Časově neomezená freewarová verze programu. Pokud se rozhodnete o placenou licenci, která stojí 15 dolarů (cca 400 Kč) za rok, přilepšíte si o funkce jako jsou efekty do maskovaných ploch, „Influence“ panel, vylepšení algoritmu expozice, mít možnost měnit barevné kanály a maskovací text se speciálními efekty. Řešení problémů s registrací a informace o bezpečnosti dat hledejte v nápovědě.

Všem uživatelům doporučujeme registraci. Zpřístupní se vám veškeré efekty, které mají v popředí vodoznak obláčku. Pokud registrovaní nebudete, Pixlr vás vyzve sám od sebe. Pokud ano, stisknutím obláčku se efekty rychle stáhnout a vy je budete moci okamžitě používat. Týká se to hlavně kategorií overaly, border a stickers.