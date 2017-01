Todo Backup Home 9

Zálohování vybraných souborů a složek nebo celého disku? Ano a nyní dokonce s plnou podporou internetových úložišť Google Drive, OneDrive a Dropbox. Plná verze - Chip 02/2017.

Program Todo Backup neslouží jen pravidelnému zálohování důležitých dat, ale pomůže vám také s instalací nového disku nebo s přenosem celého OS.

Aplikace Todo Backup vám samozřejmě pomůže s pravidelným zálohováním důležitých souborů podle nastaveného časového plánu, včetně inkrementálních či rozdílových záloh, ovšem to samé zvládnou i bezplatně použitelné zálohovací aplikace. Todo Backup Home ale nabízí mnohem víc. Předně dokáže vytvořit identickou kopii (klon) celého pevného disku či vybraného diskového oddílu. To se hodí třeba v případě, kdy dojde k havárii pevného disku a vy potřebujete co nejdříve obnovit obsah počítače do původního, zcela provozuschopného stavu. Klon disku přitom samozřejmě může obsahovat instalaci operačního systému, aplikací i ovladačů hardwaru. Další zajímavostí programu je funkce na přenos celého operačního systému a dalšího obsahu počítače do nového stroje. Tím vám Todo Backup ušetří spoustu času, který byste jinak strávili instalací a konfigurací nového počítače.

Plná verze

Uveřejněno na Chip DVD 02/2017

Info: www.todo-backup.com Jazyk: anglicky

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit)

On-line registrace

Plná verze programu v ceně 750 korun, která bude fungovat jeden rok a je shodná se starší prodávanou licencí, ovšem bez možnosti updatu a technické podpory. Licence je určena pro jeden nekomerční počítač a nesmí být dále distribuována nebo prodávána.

Ihned po úspěšné aktivaci plné verze vám Todo Backup nabídne možnost vytvoření záchranného disku s prostředím WinPE a nástroji na obnovu dat ze zálohy na nový disk v případě havárie hardwaru. Rozhodně vám doporučujeme tuto funkci využít, stejně jako možnost vytvoření zálohy kompletního obsahu pevného disku počítače, včetně instalace operačního systému, aplikací, ovladačů, uživatelských nastavení a dat. Obnova počítače do plně funkčního stavu pak bude výrazně rychlejší.