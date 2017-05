SOUTĚŽ O VSTUPENKY DO PARKU MIRAKULUM

Naučně-zábavný Park Mirakulum ve středočeských Milovicích zahájil již pátou sezónu. Vedle několika desítek atrakcí jako jsou prolézačky všech tvarů a obtížností, bludiště, naučné stezky, lanové centrum nebo miniZOO se návštěvníci mohou těšit na novinky a zajímavé akce.

30x jednodenní vstupenka

5x rodinná vstupenka

Soutěžní otázka: Z jakého roku je parní lokomotiva v parku Mirakulum?

a) 1937

b) 1947

c) 1957

Jak soutěžit: Pokud chcete být zařazeni do slosování o uvedené ceny, zašlete správnou odpověď na e-mailovou adresu mirakulum@chip.cz. Správnou odpověď (a, b nebo c) napište do předmětu e-mailu a uveďte své kontaktní údaje. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2017. Výsledky soutěže budou uveřejněny na stránkách www.chip.cz.