Jedete na dovolenou bez počítače? Pak patříte k menšině

Dvě třetiny Čechů si berou na dovolenou počítač nebo tablet, často jde o „pracovní“ přístroje. Více než polovina lidí o dovolené alespoň kontroluje pracovní e-mail. Protože k připojení často využívají veřejné Wi-Fi sítě, je třeba zamyslet se nad tím, nakolik ohrožují bezpečnost svých dat i firemních aplikací.

„Největší hrozbou pro IT bezpečnost firem jsou vlastní zaměstnanci a jejich nepoučenost nebo neopatrnost, to je známá věc,“ říká William Ischanoe, odborník na IT bezpečnost Počítačové školy Gopas. „To v kombinaci s trendy jako BYOD dostává IT profesionály ve firmách do velmi složité situace – zejména v období dovolených, kdy se lidé na dovolených častěji připojují do nezabezpečených sítí, jen aby měli připojení zadarmo. Lidé sice chápou nutnost chránit své informace, ale pokud neumějí rozeznat bezpečnostní rizika, zaměstnavatel jim nenabídne bezpečné komunikační nástroje nebo je neumějí správně používat, hledají vlastní řešení, a tak často nevědomky ohrožují data i systémy svých firem.“

S rozvojem mobility většina firem předpokládá, že pracovníci budou schopní zareagovat v případě krizové situace i v době volna. Proto s sebou stále více lidí vozí pracovní počítač a využívá jej i pro „rekreační“ účely – komunikují na sociálních sítích, streamují hudbu, filmy, apod. Datový roaming ale operátoři se změnou legislativy přestávají u mnohých tarifů nabízet, mimo EU jde o dost nákladnou legraci. Proto se dá předpokládat, že většina lidí se bude i nadále připojovat prostřednictvím více či méně chráněných Wi-Fi sítí. A to je z hlediska bezpečnosti problém: praxe je většinou taková, že heslo pro připojení visí na recepci nebo jiném veřejně přístupném místě, takže do sítě má přístup prakticky kdokoli. Proto odborníci na IT bezpečnost doporučují pro tyto „rekreační“ účely využívat například tablet, který nepoužíváte k práci a na němž nejsou citlivá data. A samozřejmě se zamýšlet nad tím, kam se v takovýchto sítích přihlašujete.