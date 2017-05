Nestahujte Super Free Music Player

Podle společnosti Sophos je v aplikaci Super Free Music Player z obchodu Google Play malware, takže byste ji neměli stahovat.

V aplikaci Super Free Music Player je skrytý malware. Tvrdí to technická analýza společnosti Sophos. Tuto aplikaci si už přitom stáhlo 5 – 10 tisíc uživatelů a do Obchodu Play byla zařazena 31. března 2017. Aplikace využila sofistikované techniky, které už byly dříve odhaleny v malwaru BrainTest a které zabránily tomu, aby malware v aplikaci odhalila společnost Google před jejím zařazením do obchodu.

Malware je schopen stáhnout své další části ze vzdálené webové stránky a nahrává na ni informace o zařízení, jako jsou nainstalované aplikace, jazyk, výrobce, model, verze SDK a podobně. Podrobnosti najdete ZDE.