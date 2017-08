Novým cílem lupičů jsou vaše data

Při vloupáních do bytů a domů se objevuje nový fenomén. Lupiči v posledních letech stále více vyhledávají mimo tradičního artiklu – hotovosti, šperků, dokladů nebo klíčků od auta – také data.

Stále lukrativnějším lupem se tedy stávají notebooky, tablety nebo smartphony, ale i externí disky. Často totiž obsahují informace, které lupič může zpeněžit nebo jinak – mnohdy velmi lukrativně – zneužít.

„Stále častěji se setkáváme se skutečností, že lupiči cíleně ve vykrádaných bytech hledají data. Z mnoha nezabezpečených notebooků nebo chytrých zařízení se totiž snadno mohou dostat k velmi citlivým a zneužitelným informacím nebo třeba do internetového bankovnictví. A pokud se jim podaří zcizit zároveň i telefon, mají pak elegantní přístup i k autorizaci transakcí,“ říká Ivan Pavlíček, odborník na zabezpečení domácností ze společnosti NEXT (na obrázku).

„Vedle kvalitního zabezpečení domácnosti bezpečnostními dveřmi minimálně ve třetí bezpečnostní třídě také doporučujeme využívat alespoň základní zabezpečení nosičů a digitálních zařízení. Zámek vstupu do počítače nebo smartphonu by měl být samozřejmostí a lidé by se měli naučit také zamykat či šifrovat i externí disky, pokud na nich mají citlivé údaje,“ doporučuje Pavlíček z Nextu.

Většinou si ani neuvědomujeme, kolik zajímavých dat v počítači, telefonu nebo na datovém disku shromažďujeme. Podle průzkumu společnosti Kaspersky Lab naprostá většina české populace (89 %) uchovává důvěrné informace ve svých chytrých telefonech. Zhruba třetina dotázaných dokáže využít doplňky, které nabízejí samotná zařízení, jako je vzdálené zablokování přístroje nebo jeho vyhledání. Studie uvádí, že až čtvrtině lidí se ztraceným nebo odcizeným telefonem byly zneužity jejich osobní údaje.