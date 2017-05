Ransomware WannaCry nelze odblokovat! Jak se proti němu chránit?

Podle posledních informací útok zasáhl na 200 000 počítačů se systémy Windows ve více než 150 zemích světa a může se v brzké době opět opakovat.

Společnost Acronis doporučuje v souvislostí s aktuální pandemickým útokem ransomwaru WannaCry využívat zálohování s aktivní ochranou proti ransomwaru. Podle odborníků této společnosti není možné soubory zašifrované ransomwarem WannaCry odšifrovat a ani zaplacení požadovaného výkupného negarantuje opětovné zpřístupnění životně důležitých souborů! Nový typ ransomwaru se rovněž rychle šíří v nechráněných podnikových sítích a infikuje všechna další zařízení v sítích.

K ochraně před dalšími útoky proto Acronis doporučuje:

- Ujistit se tom, že operační systémy i aplikace jsou pravidelně aktualizovány.

- Mít – a hlavně používat – aktuální antivirové a antimalwarové systémy.

- Zálohovat pravidelně svá data mimo počítač či lokální síť, nejlépe do cloudu, kdy je možné se k dříve uloženým zálohám vrátit.

- Využívat zálohovací řešení s aktivní ochranou proti ransomwaru.

Produkt Acronis True Image 2017 New Generation například obsahuje funkčnost Acronis Active Protection, která proaktivně chrání uživatelské soubory a jejich zálohy s využitím identifikace a blokování ransomwaru v reálném čase. Podle zprávy Data Protection and Backup Software Test nezávislé společnosti AV-TEST je Acronis je jediný produkt schopný detekovat a zastavit ransomware s téměř stoprocentní účinností. Zpráva ze srovnávacího testu Comparative Assessment of Data Protection/Backup Products on Protection, Performance, and Usability od společnosti MRG Effitas zase konstatuje, že Acronis True Image byl jediným řešením, které dokázalo ochránit proti všem testovaným ransomwarovým hrozbám.

„Standardní zálohovací produkty již proti nejnovějším útokům nestačí – pouze řešení kombinující aktivní a pasivní ochranu je schopno poskytnout maximální úroveň ochrany důležitých podnikových dat,“ řekl Nikolay Grebennikov, viceprezident Acronis zodpovědný za technologický vývoj.

Verze Acronis True Image 2017 New Generation je dostupná od ledna 2017, řešení pro podnikové zálohování Acronis Backup Advanced s aktivní ochranou proti ransomwaru bude ohlášeno v průběhu několika dní.