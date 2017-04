Špionážní IP kamera s online přenosem

Kamera s označením V99 je jednou z vůbec nejmenších špionážních kamer na trhu. Zařízení se snadno ovládá a díky svým miniaturním rozměrům je snadné ji skrytě instalovat.

Špionážní kamera V99 s Wi-Fi modulem umožňuje skryté monitorování vybraných prostor. Pokud chcete zabezpečit svůj majetek, pokud se obáváte o bezpečí svých dětí nebo máte pochybnosti o chování svých blízkých či zaměstnanců, pak vám může špionážní kamera poskytnout důležité informace pro váš klid a jistotu. Záznam se ukládá na vyměnitelné TF karty nebo je možné jej sledovat online na vašem chytrém telefonu

Špionážní IP kamera V99 s Wi-Fi modulem je velmi malé zařízení. Objektiv má průměr 4 mm a průměr čočky je pouhý jeden milimetr, přesto zajišťuje obraz v rozlišení 5 Mpix. Úhel záběru kamery je 80° a rychlost záznamu je 25 snímků za sekundu. Rozlišení lze nastavit ve třech úrovních: 1080p, 720p, nebo 480p. Kameru je možné nastavit i do režimu pořizování statických fotografií. Kamera spolupracuje s chytrými telefony s operačními systémy Android a iOS. Pro plné využití zařízení a pro jeho nastavení je nezbytná bezplatná aplikace BVCAM dostupná pro smartphony se systémem Android nebo iOS. Kamera zaznamenává i zvuk v dosahu pěti metrů.

„Kamera V99 je často používaný model skryté IP kamery,“ vysvětluje Přemysl Lezianka, manažer SpyShop24.cz pro Českou republiku, a dodává: „Díky svým rozměrům je snadné ji skrytě instalovat. Naše firma tento typ kamery používá i pro zakázkovou instalaci. To znamená, že kameru profesionálně instalujeme do předmětu dle volby zákazníka tak, aby nehrozilo běžné odhalení. Samozřejmě si zákazník instalaci může provést sám. Je to velmi snadné.“

Kameru snadno připojíte do domácí Wi-Fi sítě a můžete tak získat online přenos monitorovaných prostor na váš chytrý telefon. Záznam se současně ukládá na vyměnitelnou TF kartu s kapacitou až 32 GB. Kamera je napájena výkonným akumulátorem s kapacitou 2000 mAh, který zajišťuje nepřetržitý chod po dobu tří hodin. Kamera je vybavena detektorem pohybu, jehož funkce výrazně prodlužuje dobu použití a šetří místo na paměťové kartě.

Technické specifikace a parametry IP kamery V99

Snímač: CMOS 5Mpx

Obrazový úhel: 80°

Počet snímků za sekundu: 25 fps

Citlivost: 1 lux

Dosah mikrofonu: 5 m²

Automatické vyvážení bílé: ano

Formát snímku: JPG

Formát videa: AVI (MJPG) se zvukem

Rozlišení videa: 1080p, 720p, 480p

Dosah detektoru pohybu: do 6 m

Externí paměť: karty TF do 32 GB

Napájení: akumulátor 2000 mAh

Výdrž: v režimu stálé činnosti tři hodiny

Rozhraní: USB

Provozní teplota: –10 °C ~ +60 °C

Operační systémy: Android, iOS

Rozměry: akumulátor 85 x 30 x 7 mm, kabel 190 mm, modul Wi-Fi 100 x 30 x 7 mm, kabel s kamerou 110 mm, anténa s kabelem 180 mm

Cena a dostupnost: prostřednictvím internetového obchodu Spyshop24.cz za 4380 Kč včetně DPH.