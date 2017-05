Alza spustí prodej elektromobilů

Internetový obchod Alza.cz odstartuje v nejbližších týdnech prodej elektromobilů renomovaných značek. Jako první upoutávku na tento koncept vystavuje novinku Volkswagen e-Golf, který je k vidění na Alza Showroomu v Holešovicích až do konce června.

Rostoucí zájem veřejnosti o nejnovější technologie se promítl i do popularity automobilů na elektrický pohon. Jako první z e-shopů tato auta zařadí do nabídky Alza.cz. Alza bude prodávat elektromobily výhradně přes internet, zájemce bude mít vybraný model v garáži do jednoho dne od zaplacení.

K základním výhodám aut s elektropohonem patří nízké provozní a servisní náklady. Díky samotnému principu se nemusí řešit olej, rozvodové řemeny, výfuková soustava či filtr pevných částic. Firma nyní dokončuje jednání s významnými automobilkami, aby v následujících týdnech svým zákazníkům nabídla ucelenou řadu elektromobilů.