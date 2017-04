Galaxy S8: První uživatelé vidí rudě

Mnoho prvních majitelů Galaxy S8 si stěžuje na načervenalé zabarvení displeje. Samsung svádí problém na špatné nastavení softwaru - ale v případě potřeby také zařízení vymění.

První kupující Galaxy S8 a S8 Plus v Jižní Koreji, kteří již obdrželi nový telefon Samsung, si stěžují na nepříjemný problém: displej telefonu prý má nežádoucí červený odstín.

Zda se jedná o technickou závadu, není zatím úplně jasné. Samsung přisuzuje nežádoucí efekt ve svém prohlášení pro ZDNet špatnému nastavení softwaru. Displej S8 se totiž automaticky přizpůsobuje okolnímu světlu - a přechází při tom očividně příliš do červených tónů. V systémovém nastavení je možné tuto funkci vypnout. Pokud by chybné zabarvení bylo viditelné i po deaktivaci funkce, bude Samsung takto postižená zařízení vyměňovat, informuje The Korea Herald. V našich testech Galaxy S8 a Galaxy S8 Plus jsme se s podobným problémem nesetkali.

Samsung plánuje Galaxy S8 Active

Samsung v současné době pracuje na vylepšeném modelu Galaxy S8 Active. Přístroj by měl být silnější než současné modely. Až přijde na trh, bude se zpočátku prodáván výhradně u operátora AT & T v USA. Podle portálu SamMobile zní krycí jméno S8 Active Cruiser a má modelové číslo SM-G892A.

Galaxy S8 je už ve své základní podobě poměrně dobře chráněn proti vodě a prachu, ale není vodotěsný. Verze Active může být ještě odolnější než standardní model. Je to dobrá zpráva pro všechny, kteří hledají robustní špičkové zařízení.