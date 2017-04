IoT lab pro začinající firmy

Internet věcí je trend, který nedává spát investorům a větším firmám. A kde jinde najít ty správné odvážné nápady, než u nových startupů.

Prague Startup Centre, jehož provozovatelem je Czech ICT Alliance, otevřelo přihlašování do inkubačního programu Prague IoT Centre. Ten je určen pro nadějné B2B produkty kombinující hardwarová a softwarová řešení. Jeho cílem je uvedení konkrétní případů do praxe - od samotného nápadu k funkčnímu prototypu, prvním zákazníkům až po mezinárodní distribuční kanály. To celé za 6 až 9 měsíců.

Přihlašování je možné zde, v první fázi se vybere zhruba 8 až10 projektů, které zvolí porota složená ze zástupců partnerů.

V rámci programu budou mít vybrané projekty možnost zdarma navštěvovat IoT lab v prostorách Prague Startup Centre (palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1). Budou tam mít k dispozici bohaté funkční vybavení, které

poskytla mezinárodní společnost Conrad, dále BigClown a Prusa Research. Více informací o programu naleznete na www.pragueiotcentre.cz.