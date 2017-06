Konferenční kamera Logitech pro malé místnosti

Konferenční kamera Logitech MeetUp je určena speciálně pro malé konferenční a jednací místnosti, protože nabízí zorné pole s úhlem záběru 120 stupňů.

GALERIE: Logitech MeetUp

Snímání zvuku je vyladěno konkrétně pro prostředí malých jednacích místností, díky kompaktnímu provedení ve stylu „vše v jednom“ nebudou na stole žádné kabely a kamera bude fungovat ihned po vybalení, protože se připojuje přes rozhraní USB.

Kamera Logitech MeetUp je navržena tak, aby uměla spolupracovat prakticky s jakoukoli softwarovou aplikací pro videokonference a cloudové služby, včetně Skype for Business, komunikačních aplikací Cisco a všech partnerů v rámci Logitech Collaboration Program, jako jsou BlueJeans, BroadSoft, Vidyo a Zoom.

Kamera MeetUp snímá super široké zorné pole se záběrem v úhlu 120 stupňů, přičemž se snímání může posunout o dalších 25 stupňů na pravou nebo levou stranu. Speciální objektivy s nízkým optickým zkreslením vytvořené společností Logitech, optické snímání s rozlišením Ultra HD 4K a tři sady přednastavených parametrů zajistí při pořádání videokonferencí kvalitní obraz. Kamera MeetUp má integrované snímání zvuku, které je optimalizované pro prostory malých místností a poskytuje kvalitní zvuk. Tři mikrofony s funkcí potlačení okolního hluku a reproduktor optimalizovaný pro přenos hlasu pomáhají zajistit, že se všichni uslyší stejně dobře, jako se vidí. Kamera MeetUp je certifikovaná pro přesné porozumění hlasovým pokynům pro asistentku Microsoft Cortana na jakémkoli počítači s Windows 10. Pokud by místnosti byly větší a účastníci by byli od mikrofonu dále než dva metry, mohou si ke kameře MeetUp dokoupit rozšiřující mikrofon Logitech Expansion Mic for MeetUp.

Navíc společnost Logitech představila aplikaci ConferenceCam Soft Remote, která snadno promění chytrý telefon nebo tablet na dálkový ovladač pro kameru Logitech MeetUp. Aplikace ConferenceCam Soft Remote obsahuje veškeré ovládací prvky, které se nacházejí na fyzickém dálkovém ovladači, který Logitech s kamerou dodává. Je kompatibilní se zařízeními s operačními systémy iOS i Android bude k dispozici k bezplatnému stažení z Google Play nebo Apple App Store během července.

Kamera Logitech MeetUp bude k dostání v České republice a na Slovensku u vybraných partnerů v červenci 2017. Firemní zákazníci si ji mohou zakoupit prostřednictvím prodejců v rámci divize Logitech Video Collaboration, na Amazon.com nebo Logitech.com za doporučenou maloobchodní cenu 29 999 Kč. Rozšiřující mikrofon Logitech Expansion Mic for MeetUp bude k dostání ve stejné době za doporučenou maloobchodní cenu 6899 Kč.