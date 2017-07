Nová řada odolných externích harddisků

Adata Technology představila odolný externí disk HD710 Pro spolu s rozšířením řady HD650. Disk HD710 Pro vylepšuje svého předchůdce HD710 tím, že přidává odolnost proti prachu a vodě podle normy IP68 a odolnost proti nárazům podle armádních standardů.

Tím vylepšuje ochranu uložených dat proti nehodám, poškozením a rizikům aktivního životního stylu. Je dostupný ve čtyřech barvách a nabízí až 4TB kapacitu. Inovovaný HD650 přichází ve stylové kombinaci světle modré a černé barvy a také nabízí kapacitu 4 TB. To je nový milník v externích USB discích bez vlastního napájení. Díky těmto dvěma USB 3.1 modelům společnost Adata rozšiřuje portfolio externích pevných disků a poskytuje tak zákazníkům větší možnosti volby.

HD710 Pro: odolnější a větší

Původní HD710 získal své příznivce na Windows, Linux a Mac OS. Nový model HD710 Pro ještě zlepšuje dobrý dojem díky vylepšené odolnosti. Je tak lépe využitelný v drsnějších prostředích i venku. HD710 totiž překračuje požadavky normy IEC IP68, protože je kompletně prachotěsný a schopný vydržet až 60 minut ponořený dva metry pod vodní hladinou. Splňuje také požadavky armádního standardu MIL-STD 810G 516.6, přežije dokonce i pád z výšky 1,5 m i následný náraz. Této odolnosti dosahuje díky třívrstvému ochrannému plášti a také senzoru G-Shock. Jakmile zaznamená vibrace nebo nárazy, zastaví a později obnoví veškerou činnost disku, takže data zůstanou v bezpečí. Samozřejmostí je ergonomická krytka USB konektoru, vylepšením pak poutko pro upevnění smotaného USB kabelu. Disk HD710 Pro bude dostupný ve čtyřech barevných provedeních. Červená, žlutá a modrá varianta nabízí kapacitu 1 TB nebo 2 TB, zatímco černá varianta bude k dispozici s kapacitou 3 TB nebo 4 TB.

HD650: nová verze osvědčené klasiky s kapacitou 4 TB

Stejně jako HD710 Pro, i disk HD650 využívá třívrstvou ochrannou konstrukci a ochranu dat ještě vylepšuje senzorem G-Shock. Vylepšený HD650 se dodává v kombinaci světle modré a černé barvy a co je nejdůležitější, nabízí zákazníkům kapacitu až do 4 TB. To je dvakrát více než 2TB maximum dříve představených HD650 disků. Taková kapacita byla dříve dostupná jen na rozměrných externích discích s vlastním napájením. Vylepšený HD650 je tak velkým krokem, díky kterému získají zákazníci efektivní úložiště za dobrou cenu, k jehož připojení stačí široce dostupné USB 3.1.