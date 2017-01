FineReader 14 přináší nový způsob práce s dokumenty

Nová verze aplikace umožňuje zrychlit kroky digitální transformace a zjednodušit pracovní postupy

Společnost ABBYY oznámila, že je k dispozici FineReader 14, nová verze jejího vlajkového softwaru, v němž se snoubí technologie optického rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition - OCR) s pokročilými funkcemi pro práci se soubory PDF a porovnávání dokumentů. Nová verze umožní profesionálům ze všech odvětví práce a obchodu snadno provádět a spravovat všechny typy každodenních úkolů - úpravy, převody a porovnávání dokumentů - s využitím jediné aplikace. FineReader 14 je vybaven funkcemi, které jsou nezbytné pro práci s jakýmkoli tištěným dokumentem a souborem PDF - bez ohledu na to, zda je naskenovaný, nebo vznikl digitální cestou.

„Papír je stále klíčovou součástí pracovních postupů v organizacích a společnostech. Průzkum IDC ve USA potvrdil, že 65 % organizací stále do značné míry závisí na používání papíru, tj. tištěných dokumentů, což má za následek nutnost vyvinout zvýšené úsilí při převodu informací do formátů pro budoucí použití," říká Ivan Bodyagin, viceprezident oddělení produktů FineReader společnosti ABBYY. „Díky využití zkušeností v oblasti rozvoje OCR shromážděných za více než 20 let dokáže společnosti ABBYY překlenout propast mezi informacemi v tištěné a digitální formě a poskytnout výkonný nástroj k zefektivnění procesů pro práci s dokumenty."

Společnost ABBYY vyvinula verzi FineReader 14 v reakci na potřeby moderních profesionálů toužících po nových funkcích pro rychlé a co nejkvalitnější zpracovávání dokumentů. K vylepšeným funkcím patří například:

Vysoce přesné převody dokumentů PDF a skenů do formátů pro další zpracování: Průběžné vylepšování technologie OCR společnosti ABBYY zaručuje, že tato technologie stále dosahuje výjimečných výsledků při převodech skenů a dokumentů PDF do digitálních formátů s možností úprav a vyhledávání, např. Word, Excel, PowerPoint či PDF. Verze 14 zachovává všechny známé původní funkce aplikace FineReader, např. rozšířené funkce OCR a automatické převody.

Úpravy PDF a spolupráce: Aplikace FineReader 14 se dodává jako komplexní řešení pro práci s dokumenty PDF a se skeny a má vestavěné pokročilé nástroje pro úpravy a spolupráci, což usnadňuje správu stránek, úpravy obsahu, kontroly, práci s komentáři, vyhledávání, vyplňování formulářů, podepisování a ochranu souborů.

Porovnávání dokumentů v různých formátech: Zbrusu nová funkce Porovnávání dokumentů odhaluje a zvýrazňuje veškeré důležité změny v textu dvou verzí stejného dokumentu bez ohledu na to, zda jsou ve formátu PDF, aplikace Word, JPG nebo jiném - dokáže kupříkladu porovnat sken s digitálním originálem.

Hluboká integrace OCR do nástrojů PDF: FineReader 14 představuje ideální produkt pro kohokoli, kdo denně pracuje se skeny a soubory PDF vytvořenými z tištěných dokumentů, protože dokáže automaticky použít technologii OCR při práci s PDF, kdykoli je to potřeba.

Více než 190 jazyků OCR: Nová verze podporuje rozpoznávání textu ve více než 190 jazycích včetně některých obtížně digitalizovatelných jazyků jako hebrejština, arabština, korejština, čínština a japonština.

Je také vybavena podporou jednoduchých matematických vzorců a fonetických přepisů do angličtiny.

Dostupnost

Aplikace ABBYY FineReader 14 je nyní k dispozici pro celý svět ve třech verzích: Standard, Corporate a Enterprise, přičemž obsahuje i uživatelské rozhraní v češtině a podporu rozpoznávání v češtiny.