Acer Nitro 5 pro příležitostné hráče

Notebooky Acer Nitro 5 jsou novinkou v portfoliu společnosti Acer a jsou určeny pro příležitostné hráče. Nabízejí dobrou rovnováhu mezi výkonnými funkcemi a ostrým, stylovým designem.

GALERIE: Acer Nitro 5

+ více fotografií

Výrobce nabízí řadu konfigurací, které jsou vybaveny populárními grafikami a procesory. Poskytuje tak uživatelům široký výběr, který splňuje různé potřeby a rozpočty. Hráči si tak mohou vybrat z konfigurací vybavených až grafickou kartou Nvidia GeForce GTX 1050 Ti společně s procesorem Intel Core i7 sedmé generace. Všechny modely používají operační systém Windows 10 a spolknou až 32 GB paměti DDR4 2400 MHz.

Vybrané modely jsou vybaveny superrychlými PCIe SSD (s kapacitou až 512 GB) pro zrychlení zavádění operačního systému i zkrácení doby načítání her. K dispozici budou i konfigurace osazené klasickým až 2TB pevným diskem. Gigabitový ethernetový port poskytuje rychlé a spolehlivé připojení k síti, zatímco bezdrátová technologie 802.11ac 2x2 MIMO přináší rychlý bezdrátový přístup k síti. Do komplexního výčtu portů patří jeden port USB 3.1 typ C (Gen 1), jeden neustále napájený USB 3.0, dva porty USB 2.0 a HDMI 2.0.

Žádný herní notebook se samozřejmě neobejde bez řešení efektivního odvodu tepla a zachování optimálního chodu systému. Nitro 5 je vybaven dvěma ventilátory s technologií Acer Coolboost, která umožňuje ventilátorům dosáhnout vyšší rychlosti, což má za následek lepší chladicí schopnosti. Současně tato technologie uživatelům přináší možnost ručně řídit proces chlazení, což se hodí v případech, kdy vysoká zátěž vyžaduje dodatečnou podporu.

Všechny modely přicházejí s 15,6" Full HD (1920 × 1080 px) IPS displejem s věrnými barvami, zatímco Dolby Audio Premium a technologie Acer TrueHarmony poskytují velmi kvalitní zvukový doprovod.

Nitro 5 se chlubí sofistikovaným designem s matným černým šasi s vlasovou povrchovou úpravou. Hladké elegantní červené prvky se linou podél zadní části notebooku, nad výraznými černými průduchy chlazení. Klávesnice má červené podsvícení a klávesy AWSD jsou společně s touchpadem navíc zvýrazněny červenou barvou pro snadnější používání.

Acer Nitro 5 bude v oblasti EMEA k dispozici v srpnu za cenu od 1099 eur.