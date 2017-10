Herní myši, co vás nezruinují

Myši, myši, myši. Nezdá se vám, že se s nabídkou herních myší v poslední době jako by roztrhl pytel? Tak ještě další dva povedené kousky, tentokráte za velmi dobré ceny.

Dnes již nepředstavuje žádný problém koupit myš pro běžné účely, jako je brouzdání po internetu a další operace s počítačem. Jsou ale vaše nároky vyšší a nechcete přitom zruinovat svůj rozpočet? Hledáte spolehlivou myš pro specializované programy a také takovou, která se prosadí na virtuálním bojišti?

Nabídka značky Zalman zahrnuje i dvě optické myši s ergonomickým designem, určené pro herní prostředí. Nesou označení ZM-M501R a ZM-M600R. Díky speciálnímu profilu a designu jsou určeny jak pro praváky, tak leváky. Myši se vyznačují jednoduchým designem, nemají nic zbytečného navíc, a nepatří proto mezi drahé herní vybavení. Jsou perfektní volbou pro široké publikum uživatelů, kteří hledají spolehlivé a zároveň cenově dostupné zařízení.

Myš Zalman ZM-M501R váží 140 g a její rozměry jsou 124 × 66,5 × 39 mm. Výrobce dodává k této myši také dodatečné 20g závaží, které slouží pro individuální nastavení podle preferencí uživatele. Myš má hnedle sedm tlačítek pro devět různých funkcí.

Myš ZM-M600R je symetrické zařízení s identickým tvarem. Nemá boční tlačítka „zpět“ a „vpřed“. Proto se levorucí uživatelé nemusí bát, že nechtěně tato tlačítka stisknou. Tlačítko pod kolečkem je označeno písmenem „Z“ a je určeno pro rolovací funkce. Hmotnost myši je 90 g a rozměry má 63 × 115 × 38 mm. Tyto vlastnosti ji předurčují pro používání s notebookem.

Myš M501R používá ověřený senzor Avago A3050 se čtyřmi úrovněmi DPI, od 800 do 4000, a pracuje s frekvencí snímkování 500 Hz. Na změnu citlivosti upozorní LED. Pokud máte vyšší nároky, pak je tu myš M600R s rozlišením od 600 do 4000 DPI, která je určena pro hráče, kteří vyžadují vyšší preciznost. Senzor Avago 3090 s 32bitovým procesorem nabízí rychlé reakční časy a frekvenci snímkování až 1000 Hz. Obě myši používají spínače Omron. Odolnost je v případě M 501R pět milionů kliknutí, u 600R je to až dvacet milionů kliknutí.

Doporučená koncová cena je pro myš ZM-M501R 329 Kč a pro myš ZM-M600R 489 Kč.