HP připravilo hráčům herní řadu Omen

Firmy šetří, a tak se pro výrobce stává atraktivní herní sektor. V nabídce mnoha firem najdete herní stroje i příslušenství. Aktivní v tomto sektoru je i společnost HP Inc.

GALERIE: Herní řada HP Omen

+ více fotografií + více fotografií

HP Inc. inovovala portfolio herních počítačů Omen. Tato řada byla od základu přestavěna, aby vyhovovala i profesionálním hráčům.

A co HP pro fanoušky připravilo?

• Omen X Compact Desktop přichází s továrně přetaktovanou grafikou Nvidia a všestranným formátem základní desky, díky kterému lze tento počítač připojit ke speciálnímu doku a hrát v jakékoliv místnosti, nebo ho rovnou připnout ke speciálnímu batohu pro VR, s nímž si užijete opravdu jedinečné zážitky.

• Příslušenství k Omen X Compact Desktop v podobě batohu přidává flexibilitě novou dimenzi. Rozšíření této řady o novou mechanickou klávesnici Omen, myš s přizpůsobitelným vyvážením, vypolstrovaná sluchátka s funkcí odstranění rušivých vnějších zvuků a podložky pod myš jsou toho důkazem.

• Nový Omen Desktop dostal vychytané chlazení, působivý moderní design a je kompatibilní se standardními díly pro snadné vylepšování hardwaru.

• Aby byla řada Omen kompletní, přidává k ní HP také nové laptopy Omen 15 a Omen 17 s nejnovějšími výkonnými grafikami od společnosti Nvidia, displeji s vysokým rozlišením a volitelně technologií G-Sync pro rychlé obnovovací frekvence a také snadno snímatelným servisním panelem.

Nová herní rodina Omen

Omen X Compact Desktop byl vytvořen s jasným důrazem na posouvání možností hardwaru při zachování co nejmenšího balení. Tento nový výrobek v portfoliu byl poprvé odhalen jako koncept v loňském roce. Byl vypilován k dokonalosti díky zpětné vazbě od herních a VR vývojářů. Klíčová zjištění získaná loni v květnu díky batohovému počítači Omen X VR Backpack umožnila HP vyvinout promyšlený design a posunout dále možnosti interakce hráčů s hardwarem. HP postavilo Omen X Compact Desktop z nejvýkonnějších dostupných součástek, aby mohlo nabídnout snadno přenositelný a přizpůsobivý systém, který je perfektní pro hráče eSportu i VR nadšence.

• Továrně přetaktovaná grafická karta Nvidia GeForce GTX 1080 poskytuje výkon, který je potřeba pro hraní ve 4K rozlišení nebo dokonalý zážitek z VR. Díky přizpůsobitelnému formátu základní desky je počítač snadné přenášet z místnosti do místnosti. Schopnost pracovat s 4K je dnes zásadní, aby bylo možné udržet krok s přechodem televizí na rozlišení 4K.

• Pokročilé chlazení a elektronika nabízejí prostor pro dodatečné domácí přetaktování8 procesoru a je optimalizováno pro požadavky na vyšší wattáž a voltáž.

• K dostání s procesory Intel Core i7 7. generace s odemčeným násobičem.

• Omen Command Center snižuje latenci tím, že dává hráčům větší kontrolu nad provozem v síti, a podporuje také simultánní datové proudy, takže hry běží přes Ethernet a aktualizace nebo jiná stahování jsou směřovány přes Wi-Fi připojení.

• Podpora DTS Headphone:X pro simulaci zvuku ze všech stran při použití sluchátek, která zlepšuje požitek z hraní a přidává virtuální realitě na její 360stupňové dokonalosti.

Omen X Compact Desktop také umožní hráčům ponořit se do her nejen díky výkonnému hardwaru. Tento nejnovější stolní počítač byl navržen tak, aby přinesl ten zážitek z her i virtuální reality. Dostanete k němu proto i VR batoh.

• Možnost dokování dovoluje uživatelům Omen X jednoduše připojit k přibalené dokovací stanici a okamžitě ho tak připojit ke všem herním doplňkům.

• Vyměnitelné baterie umožňují nepřetržité VR hraní. HP přidává k hernímu batohu čtyři baterie a nabíjecí dok, takže uživatel může v jednu chvíli dvě baterie nabíjet a další dvě používat. Umístění baterií na popruzích batohu umožní, že při výměně baterií jej není potřeba sundávat.

• Strategicky umístěný výdech větráčku a nakloněná deska pro uchycení směřují vrchní část PC a větráčky pryč od uživatele.

• Batoh má také zkrácené kabely, aby se hráči při hraní nemuseli bát, že zakopnou. Háčky a zamykací kabely potom drží VR brýle bezpečně na svém místě.

Omen Accelerator umožní hraní her na každém počítači. Dokáže totiž i pomalejší PC přeměnit na továrnu na hry.

• K dostání předkonfigurovaný s grafickými kartami Nvidia nebo AMD.

• Možnost konfigurovat s 2,5palcovým 1TB HDD nebo 256GB SSD, případně je nabízen jako prázdná schránka s 500W napájením.

• Certifikace pro Thunderbolt, aby byla zajištěna kompatibilita napříč celým portfoliem počítačů od HP.

• Dokování prostřednictvím jediného kabelu s 60W napájením PC, takže můžete připojit napájecí kabel notebooku a všechno herní vybavení.

• Dvířka pro snadný přístup, pomocí kterých vyměníte grafickou kartu, pevné disky nebo SSD jen s minimálním úsilím.

• Široká škála portů včetně čtyř USB 3.0 type A a jednoho USB 3.1 type-C (certifikovaný pro Thunderbolt) a RJ-45 pro síťové připojení.

Nejnovější Omen Desktop je navržen pro opravdové výkonnostní hráče. Jde o herní věž, která si rozumí s kombinacemi nejnovějšího hardwaru a díky využití standardizovaných dílů umožňuje i průběžné upgradování, vylepšené chlazení posouvá hranice herních systémů o krok dál.

• Výkonná grafika s až dvěma kartami Nvidia GeForce GTX 1080 Ti (SLI) nebo dvěma AMD Radeon RX 580 (Crossfire) nebo jednou kartou AMD Radeon RX Vega, díky kterým poběží i ty nejnáročnější hry na nejvyšší nastavení a při rozlišení přes 1080p.

• 7. generace procesorů Intel Core i5/i7 s odemčeným násobičem pro přetaktování, nebo přetaktovatelné procesory AMD Ryzen pro hraní velkých her pro mnoho hráčů nebo náročný multitasking.

• Chlazení s průduchy na všech hranách a volitelné chlazení kapalinou zaručí účinný odvod tepla s dostatečnou rezervou pro přetaktování na ještě vyšší výkon.

• Výběr z úložišť PCIe SSD nebo SSD+HDD pro rychlou odezvu, rychlé spuštění systému, načítání her a instalaci aplikací.

• Omen Command Center s možností průběžného přetaktování pro zlepšení výkonu PC a funkcí Network Boost, která dokáže dát pohybu dat na síti prioritu a snížit tak latenci při hraní přes internet.

Laptopy Omen 15 a Omen 17 prošly v roce 2017 přestavbou pro větší vzhledovou atraktivitu a nabídly více možností rozšíření, více portů a lepší kompatibilitu s VR. Omen 15 je k dostání s širokou paletou konfigurací, které přináší výkon a zdokonalují požitek z hraní. Omen 17 podporuje ty nejrychlejší technologie, které jsou dnes k dostání, a nabízí široké možnosti zaměřené na co nejlepší výkon ve všech herních aspektech, díky kterým na něm bez problémů poběží i nejnovější AAA hry s vysokou snímkovou frekvencí.

• Výkonná grafika počítače Omen 15 utáhne díky kartám Nvidia GeForce GTX 1060 (Max Q) i hry s 1080p a více. Omen 17 lze nakonfigurovat dokonce s kartou Nvidia GeForce GTX 1070, která zvládne více než 1440p.

• 7. generace čtyřjádrových procesorů Intel Core-i utáhne i nejnáročnější multiplayer hry, multitasking nebo nejnovější herní tituly, které si řeknou i o více než 100 snímků za vteřinu.

• Účinné chlazení přístrojů Omen zajišťuje řešení s několika větráčky, chladicími trubicemi a výdechy, díky kterým se nezadýchají ani při těch nejnáročnějších herních seancích.

• DTS Headphone:X nebo integrované HP duální reproduktory se zvukem od Bang & Olufsen. Technologie HP Audio Boost se samostatným zesilovačem zaručí vyšší hlasitost.

• Červeně podsvícená klávesnice přizpůsobená pro hraní má speciálně červeně zvýrazněné klávesy WASD s odlišeným bílým podsvícením, funkci anti-ghosting pro až 26 kláves a samostatné šipky v plné velikosti, které snižují riziko nechtěného zmáčknutí špatných kláves.

• Volitelný 4K displej pro přehrávání obsahu s velmi vysokým rozlišením, nebo 120Hz 1080p displej pro rychlé obnovovací frekvence s Nvidia G-Sync.

• Snadný přístup k hardwaru díky jednomu odnímatelnému panelu.

Příslušenství Omen. Nové doplňky Omen přináší oproti předchozí generaci hned několik vylepšení. Klávesnice, myš a sluchátka Omen jsou zárukou nevídaných zážitků.

• Omen je nyní přesnější díky mechanické klávesnici Omen Keyboard 1100 s funkcí N-key Rollover pro rozeznání více simultánních příkazů (anti-ghosting).

• Zdokonalené ovládání díky myši Omen Mouse 600 s nastavitelným vyvážením a vylepšenou odolností a životností pro až 50 milionů kliknutí.

• Větší pohodlí a čistší zvuk se sluchátky Omen Headset 800, které mají tlustší výstelky a celkově lepší zvukové podání pro jasné výšky, basy i středy a speciálně vyladěný zvukový profil pro čistou řeč6.

Monitory Omen. HP svůj ekosystém Omen doplnilo o dva nové monitory pro výkonnostní hráče, Omen 25 a Omen 27. Oba sdílí řadu stejných designových prvků, ale liší se v důležitých detailech. Omen 25 je optimalizován pro hraní s frekvencí 1080p s vysokou snímkovou a obnovovací frekvencí s AMD FreeSync, pokud je spárován s grafikou AMD Radeon. Omen 27 přináší rychlost a další prvky jako Nvidia G-Sync® pro větší plynulost. Jedná se tak o displej pro ty nejlepší výkonnostní hráče.

Omen 25:

• Přetaktovatelný monitor, s dobou odezvy pod 1 ms.

• Obnovovací frekvence 144 Hz.

• Technologie AMD FreeSync synchronizuje grafickou kartu s displejem.

• Klip na kabely integrovaný do stojanu a držák na sluchátka.

• Dva USB 3.0 porty slouží jako USB hub.

• DisplayPort s technologií FreeSync. Hráči ale mohou využívat i HDMI.

Omen 27:

• QHD rozlišení s 70 % pixely navíc oproti FullHD panelu.

• Přetaktovatelný TN panel zvládne čas odezvy pod 1 ms.

• Obnovovací frekvence 165 Hz.

• Technologie Nvidia G-Sync, která dynamicky propojuje obnovovací frekvenci displeje se snímkovou frekvencí GPU, čímž zabraňuje trhání, zadrhávání nebo zpožďování obrazu.

• Integrovaný klip na kabely a držák na sluchátka.

• Dva USB 3.0.

Cena a dostupnost zařízení Omen

• Omen X Compact Desktop s příslušenstvím v batohu bude v ČR dostupný od srpna od 89 990 Kč.

• Omen Desktop bude v ČR dostupný od srpna od 44 990 Kč.

• Laptop Omen 15 bude v ČR dostupný od července od 28 990 Kč.

• Laptop Omen 17 bude v ČR dostupný od července od 31 990 Kč.

• Displeje Omen 25 a Omen 27 budou v ČR dostupné od července za 8990 Kč a 23 490 Kč.

• Omen Accelerator bude v ČR dostupný srpna od 7990 Kč.

o Klávesnice Omen Keyboard 1100 bude v ČR dostupná od června od 2990 Kč.

o Myš Omen Mouse 600 bude v ČR dostupná od června od 1290 Kč.

o Sluchátka Omen Headset 800 budou v ČR dostupná od června od 1790 Kč.

o Podložka pod myš Omen Mousepad 100 bude v ČR dostupná od června od 290 Kč.

o Podložka pod myš Omen Mousepad 300 bude v ČR dostupná od června od 699 Kč.