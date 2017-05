Huawei představil novou sérii notebooků MateBook

Trojice zařízení vyniká podle výrobce audio systémem navrženým ve spolupráci se společností Dolby, výkonem a atraktivními funkcemi.

GALERIE: Huawei MateBook

+ více fotografií + více fotografií

Společnost Huawei dnes na tiskové konferenci v Berlíně představila trojici nových notebooků řady MateBook: Huawei MateBook X, Huawei MateBook E a Huawei MateBook D. Elegantní výkonná zařízení MateBook X a MateBook D jsou vybavena speciální audio technologií Dolby Atmos Sound System, navrženou ve spolupráci se společností Dolby. MateBook E je druhou generací 2v1 zařízení Huawei.

Huawei MateBook X

MateBook X je 13palcový notebook se sedmou generací procesoru Intel Core i7 nebo i5, který se vyznačuje stylovým designem s poměrem displeje k tělu zařízení 88 %, 4,4mm rámečky a s poměrem stran 3:2. Zařízení je vybaveno 2K displejem s ochranným sklem Gorilla Glass a „eye comfort“ technologií. Zařízení disponuje 41,4 Wh baterií.

Společnost Huawei do spouštěcího tlačítka Huawei MateBook X integrovala senzor otisku prstů. Ve spolupráci s Windows Hello, novou funkcí Windows 10, se mohou uživatelé přihlásit do zařízení dotykem. Vestavěný MateBook Manager u vybraných modelů navíc umožňuje efektivní propojení mezi MateBookem a jinými Huawei zařízeními, zatímco standard 802.11ac a 2x2 MIMO zabezpečuje rychlý internetový signál. Huawei MateBook X byl představen v barvách Prestige Gold, Space Gray a Rose Gold.

Huawei MateBook E

MateBook E je druhou generací Huawei zařízení 2v1. Mezi nové funkce patří klávesnice Folio s kloubem, který je nastavitelný v rozsahu 160 stupňů. Klávesnice má modrou, hnědou, nebo růžovou barvu. Počet dokovacích konektorů na klávesnici se snížil ze sedmi na tři. Huawei MateBook E je vybaven sedmou generací procesoru Intel Core i5, 2K dotykovým displejem a poměrem displeje k tělu zařízení 83 %.

Zařízení přináší také výborný multimediální zážitek díky Dolby Audio Premium technology, disponuje 33,7Wh baterií a využívá nezávislý šifrovací klíč k ověřování otisku prstů. Huawei MateBook E je vybaven řadou příslušenství, včetně nového multifunkčního doku MateDock 2 a stylusu MatePen.

Huawei MateBook D

MateBook D je 15,6palcový notebook s tloušťkou 16,9 mm s 6,2mm úzkými rámečky. Podměr displeje k tělu zařízení je 83 %. Notebook je vyroben ze slitiny hliníku a bylo představeno ve třech barvách: Space Gray, Champagne Gold a Aurora Blue. Notebook využívá full-size chiclet klávesnici a má systémem Dolby Atmos Sound s reproduktory navrženými ve spolupráci s Dolby.

Huawei MateBook D je dále vybaven sedmou generací procesoru Intel Core i7 nebo i5, vybrané modely pak disponují grafickou kartou NVIDIA GeForce 940 MX s 2 GB GDDR5 video paměti pro hraní her. Baterie disponuje 43,3 Wh. Huawei MateBook D je dodáván s předinstalovanými Windows 10 a je vybaven digitálním osobním asistentem Cortana, který spravuje schůzky v kalendáři a posílá emaily a textové zprávy. Dostupnost jednotlivých modelů a variant na českém trhu zatím není stanovena.

HUAWEI MateBook X

Obrazovka Velikost: 13 palců Typ: IPS, Corning Gorilla glass Rozlišení: 2160 x 1440 p, 200 ppi Pozorovací úhel: 178 stupňů Barvy: sRGB 100% barevný gamut Kontrast: 1000:1 Jas: 350 nits Rozměry a vzhled Rozměry 12,5 mm x 286 mm × 211 mm Váha: zhruba 1,05 kg Barvy: Space Gray, Prestige Gold, and Rose Gold Procesor WT-W09:7th Generation Intel Core i5-7200U processor WT-W19:7th Generation Intel Core i7-7500U processor GPU Intel HD Graphics 620 Paměť 256 GB/512 GB SSD 4 GB/8 GB LPDDR3 Tlačítka a porty Čtečka otisku prstů v kombinaci s power tlačítkem 3,5 mm stereo headset jack Dva USB-C porty Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5GHz 2x2 MIMO Bluetooth BT 4.1 (kompatibilní s 3.0 a 2.1+EDR) Kamera Přední: 1 MP Audio konfigurace Duální digitální mikrofony a duální reproduktory Baterie Materiál: lithium polymer 41,4 Wh (5449 mAh; 7,6 V) Doba přehrávaní videa: zhruba 10 hodin Testování provádí společnost Huawei v laboratorním prostředí s 50% jasem a automatickým podsvícením. Napájecí adaptér Input: 100–240 V AC, 50/60 Hz Output: 40W smart power adapter Audio Dolby Atmos Sound System

HUAWEI MateBook E Dotyková obrazovka Velikost: 12 palců Typ: IPS Rozlišení: 2160 x 1440 p, 216 ppi Pozorovací úhel: 160 stupňů Barvy: NTSC 85% barevný gamut Kontrast: 1000:1 Jas: 400 nits Rozměry a vzhled Rozměry (H × W × D): 6,9 mm x 278,8 mm ×194,1 mm Váha: přibližně 640 g (bez klávesnice), 1100 g (s klávesnicí) Titanium Gray + Blue Folio klávesnice Champagne Gold + Brown Folio klávesnice Champagne Gold + Pink Folio klávesnice Procesor BL-W09: 7th Generation Intel Core m3-7Y30 processor BL-W19: 7th Generation Intel Core i5-7Y54 processor GPU Intel HD Graphics 615 Paměť 128 GB/256 GB/512 GB SSD 4 GB/8 GB LPDDR3 Tlačítka a porty Power tlačítko, tlačítko hlasitosti 3,5 mm stereo headset jack USB-C port Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5GHz 2x2 MIMO Bluetooth BT 4.1 (kompatibilní s 3.0 a 2.1+EDR) Kamera Přední: 5 MP Audio konfigurace Duální digitální mikrofony a duální reproduktory Baterie Materiál: lithium polymer 33,7 Wh (4430 mAh; 7,6 V) Doba přehrávaní videa: zhruba 9 hodin Testování provádí společnost Huawei v laboratorním prostředí s 50% jasem a automatickým podsvícením. Napájecí adaptér Input: 100–240 V AC, 50/60 Hz Output: 40 W smart power adapter Audio Dolby Audio Premium