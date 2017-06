Mini dvoupásmový router s podporou 3G/4G

Wi-Fi router TP-Link TL-WR902AC v provedení „nano“ je novinkou na českém trhu. Miniaturní router napájený z rozhraní USB je vhodný na cesty, pro příležitostné použití nebo časté přenášení.

Pokryje signálem jednu středně velkou místnost a je určený především pro použití s tablety, chytrými telefony, přenosnými herními konzolemi a jinými přenosnými elektronickými bezdrátovými zařízeními. Ačkoli se schová do dlaně jedné ruky, je vybavený nejmodernějším zabezpečením, podporuje více bezdrátových režimů a nabízí přenosovou rychlost až 733 Mbit/s ve standardu 802.11ac, dostačující pro všechny běžné činnosti včetně streamování videa a online her. Do USB portu lze zapojit mobilní 3G/4G modem pro přístup k internetu skutečně kdekoli. Zařízení může sloužit i jako powerbanka pro dobíjení jiných zařízení, např. mobilních telefonů, prostřednictvím portu USB.

Router TL-WR902AC o velikosti přibližně poloviny robustnějšího chytrého telefonu se snadno vejde do kapsy. K jeho zprovoznění stačí připojit ethernetový kabel, např. do zásuvky v hotelovém pokoji, a po zadání výchozího hesla ihned vznikne bezdrátový přístupový bod.

Zařízení podporuje několik provozních režimů: router – po připojení k ethernetu nebo 3G/4G USB modemu vytvoří soukromou bezdrátovou síť, která má navenek pouze jednu IP adresu, hotspotu – po připojení k veřejnému přístupovému bodu vytvoří soukromý hotspot, extender – pro rozšíření pokrytí signálem, klient – jako bezdrátový adaptér pro připojení zařízení, která nemají vlastní Wi-Fi modul, a přístupový bod – pro domácí bezdrátovou síť.

Router lze napájet buď ze síťového adaptéru nebo z počítače či powerbanky mikro USB kabelem. Druhý, multifunkční USB port umožňuje sdílet soubory a multimédia mezi různými počítači prostřednictvím internetového prohlížeče. USB port může sám sloužit pro napájení jiných zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, GPS navigace apod.

Použití routeru na cestách v neznámém prostředí vyžaduje účinnou ochranu. Router TL-WR802N nabízí silné šifrování WPA-PSK/WPA2-PSK až se 152bitovým klíčem. Proti případným útočníkům uživatele chrání i vestavěný firewall a možnost nastavení filtru IP adres, MAC adres a domén.

Klíčové vlastnosti:

• Rychlé bezdrátové připojení až 733 Mbit/s dostatečné pro videokomunikaci, streamování multimédií i online hry

• Kapesní provedení na doma i na cesty pro připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi, mobilní sítě nebo LAN

• Podpora více bezdrátových režimů pro různé způsoby využití

• Napájení přes mikro USB port ze síťového adaptéru, powerbanky nebo počítače

• Multifunkční USB port pro sdílení souborů, napájení jiných zařízení nebo připojení mobilního 3G/4G modemu

• Robustní zabezpečení se silným šifrováním