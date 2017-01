Monitor s podporou Chromecast

Multimediální 34“ širokoúhlý monitor Ultrawide Mobile+ Monitor (model LG 34UM79M) s poměrem stran 21 : 9 je vůbec prvním displejem s podporou technologie Chromecast.

Streamování filmů, hudby, her i obsahu z mobilních zařízení do monitoru tak probíhá snadno. Sdílení plochy navíc umožňuje simultánní používání počítače i mobilního zařízení. Podobnou funkci, tedy ovládání jak počítače, tak telefonu či tabletu pomocí myši a klávesnice, nabízí Dual Controller Plus. Aplikace LG Mobile+ Monitor nabízí možnost vzdáleného ovládání řady nastavení monitoru, mezi něž patří například vstup, hlasitost, poměr stran či úprava PBP/PIP.