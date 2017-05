Monitory Philips řady S a V: spolehlivé a dostupné

Monitory přinášejí vynikající obrazové podání firmám a domácím uživatelům pro lepší pracovní výkon i zábavu. Řada V7 nabízí základní funkce pro větší produktivitu, řada S7 oplývá i prémiovými vlastnostmi.

GALERIE: Monitory Philips řad S7 a V7

První řada V7 se pyšní třemi modely s úhlopříčkou 21,5 palců a třemi modely velikosti 23,8 palce. Druhá řada S7 nabízí ještě širší výběr s dvěma modely s úhlopříčkou 21,5 palce, čtyři s 23,8 palce a čtyři monitory s 27 palci. Obě řady jsou vybaveny technologiemi, které jsou šetrné k lidskému zraku.

Monitory řady S7 a V7 kromě snadného ovládání přinášejí správný mix výkonu, základních funkcí a cenové dostupnosti. Usnadňují a zefektivňují práci a šetří rozpočet domácím uživatelům stejně jako organizacím z veřejného i soukromého sektoru.

Pyšní se inovacemi, které by se daly nalézt i u modelů vyšší třídy. Monitory S7 zaujmou už na první pohled tenčím rámem a stojanem, jež podtrhují čistý, minimalistický vzhled, a nezaberou tolik místa na stole. Nejnovější modely obou řad jsou ze tří stran bezrámečkové a působí tak elegantním dojmem. Navíc se díky tomu hodí i pro aplikace, kdy je potřeba mít vedle sebe dva či více monitorů: mezera mezi nimi je zanedbatelná, čímž vzniká dojem jedné velké obrazovky. Panely obou řad nabízejí díky Full HD rozlišení a širokým pozorovacím úhlům jasné a ostré zobrazení. Řada S7 umožňuje náklon, otočení nebo výškovou úpravu přesně podle individuální potřeby. Monitory řady V je možné jen naklonit.

Všechny monitory řady S7 nyní nabízejí jako standard inovativní technologii SoftBlue LED. Výzkum ukázal, že vlnění modrého světla vysílané LED monitory může mít v průběhu času vliv na lidský zrak. Tomu zabraňuje technologie SoftBlue, vestavěná do hardwaru. Ta toto škodlivé vlnění redukuje, aniž by to mělo vliv na barvu nebo obraz. Monitory řady V7 se mohou pochlubit podobnou technologií – módem LowBlue light, což je softwarové řešení, eliminující nezdravé modré světlo.

Další funkce zaměřené na pohodlí uživatelů jsou u S7 a V7 EasyRead, který vytváří dojem reálného čtení papírových dokumentů, a SmartContrast, jenž automaticky přizpůsobuje barvy a intenzitu podsvícení tomu, co je právě zobrazováno (optimální nastavení pro tabulky se například velmi liší od nastavení pro sledování videa).

S ohledem na potřeby firemních uživatelů jsou monitory řady S7 vybaveny dalšími funkcemi. Jsou tu vestavěné reproduktory pro videokonference a technologie Flicker-free redukuje jas a snižuje blikání pro větší pohodlí a snížení únavy očí při dlouhodobém sledování obrazu.