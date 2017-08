Multimediální tablet Asus

Asus zařadil do své nabídky nové tablety z řady ZenPad. Jde o 10“ modely s Androidem 7, kovovým rámečkem, až 3 GB paměti a 32 GB úložištěm. 4650mAh baterii výdrží až 13 hodin při přehrávání videa. Tablety ZenPad 10 se prodávají ve dvou barevných provedeních a jejich cena začíná na 4990 Kč.

GALERIE: ASUS ZenPad 10

+ více fotografií + více fotografií

Tablety ZenPad 10 (Z301ML/Z301MFL) mají vzor zadního krytu imitující vzhled tkané látky kombinovaný s leštěným kovovým rámem. Díky ergonomicky zaobleným hranám padne ZenPad 10 pohodlně do ruky. Tablet s operačním systémem Android 7 Nougat je určen pro každodenní konzumaci online obsahu, jako jsou webové stránky, videa nebo sociální sítě. K tomu je vybaven Wi-Fi připojením a také slotem na microSIM kartu, jejímž prostřednictvím se připojíte do mobilních 3G a 4G sítí s rychlým internetem. Stejně zdatně zvládne i mobilní hry zásluhou čtyřjádrového procesoru MediaTek 8735. Baterie s kapacitou 4650mAh zaručuje až 13 hodin přehrávání videa. Ve výbavě nechybí moderní oboustranný port USB Typu C (USB-C).

Asus ZenPad 10 je vybaven 10,1“ IPS displejem s rozlišením Full HD (Z301MFL) nebo HD (Z301ML) s technologiemi ASUS Tru2Life a ASUS TruVivid pro pokročilé zpracování obrazu. Na stranách tabletu se nacházejí dva přední stereofonní reproduktory. Díky podpoře technologie DTS-HD Premium Sound poskytuje ZenPad 10 věrný zvuk s jakýmikoli médii pomocí kódování DTS-HD a přeměňuje stereofonní zvuk na virtuální prostorový zvuk. Poslech hudby nebo sledování filmů se zapojenými sluchátky zpříjemňuje podpora technologie DTS Headphone:X, která nabízí virtuální 7.1kanálový prostorový zvuk.

Technické parametry:

ZenPad 10 Z301ML-1H017A Z301ML-1D010A Z301ML-1H018A Procesor Mediatek MT8735W, čtyřjádrový, 1,3 GHz, 64-bit Kapacita úložiště 16 GB (k tomu po dobu dvou let 100 GB místa na Google Drive, doživotně 5 GB na ASUS Web Storage a dalších 11 GB první rok) 32 GB (k tomu po dobu dvou let 100 GB místa na Google Drive, doživotně 5 GB na ASUS Web Storage a dalších 11 GB první rok) Operační paměť 2 GB 3 GB Grafická karta HD/Full HD: Mali T720 MP2 Operační systém Android 7.0 Nougat Displej 10,1‘‘ IPS WXGA (1280 x 800 pixelů), poměr stran 16:10, LED podsvícení, ochranné sklo s vrstvou proti znečištění, kapacitní vícedotykové ovládání až 10 prsty, plná laminace, ASUS Tru2Life Kamery 5Mpx FF (zadní), 2Mpx AF (přední) Konektivita 3G/4G (LTE), 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 (EDR + A2DP), GPS Zvuk 2x stereoreproduktory ICEpower, sluchátkový výstup DTS Headphone:X Senzory G-senzor, světelný senzor, gyroskop, e-kompas, Hallův senzor Vstupy a výstupy 1x sluchátka/mikrofon, 1x Micro SD (SD-XC) až 128 GB, Miracast,

USB-C (USB 2.0), 1x slot na Micro SIM kartu Baterie 4680 mAh Li-pol (nevyjímatelná), 18 Wh, výdrž až 10 hodin Rozměry 251,77 x 172,17 x 8,95 mm Hmotnost 490 g Barva šedá modrá šedá Cena 4990 Kč včetně DPH 5990 Kč včetně DPH