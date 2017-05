Nálož nových notebooků od Aceru

Minulý týden v New Yorku představila společnost Acer novinky pro příští období. Ne, nemusíte se obávat, o nic nepřijdete, většina se jich objeví na našem trhu až za pár týdnů.

Dělníci pro každého: řada Aspire

Notebooky řady Aspire přicházejí s přesnou cílovou skupinou, pro kterou jsou určeny. Aspire 1 a Aspire 3 cílí na rodiny a studenty, praktický model je představován modelem Aspire 5 a špičkovým modelem je pak Aspire 7. Pro uživatele, kteří hledají vysoký výkon, je určen Aspire 7 osazený procesorem až Intel Core i7 sedmé generace a grafickou kartou až Nvidia GeForce GTX 1060. Aspire 5 byl navržen pro ty, kdo chtějí tvrdě pracovat, a ještě tvrději hrát hry – nabídne k tomu vhodný procesorový i grafický výkon a volitelný Full HD displej. Modely Acer Aspire 1 a 3 byly navrženy pro každodenní úkoly, nechybí jim bezdrátová technologie 802.11ac, skvělé funkce pro lepší zážitky z multimediálního obsahu a pohotový, snadno ovladatelný touchpad Precision Touchpad.

Notebooky Acer Aspire 1, 3 a 5 budou u nás k dispozici v červnu za cenu od 259, 399 a 549 eur. Na model Acer Aspire 7 si počkáme do července, kdy by měl stát od 899 eur.

Ultratenká řada Swift

Řada ultratenkých modelů je zastoupena dvěma novými přírůstky, modely Swift 3 a Swift 1, oba s předinstalovaným systémem Windows 10. Acer Swift 3 je elegantní a snadno přenosné zařízení s vysokým výkonem, které je ideální na práci na cestách či kdekoli jinde. Ultralehký Acer Swift 1 zase uživatelům nabízí základní funkce pro produktivní práci v kanceláři či v učebně a krásný design – to vše za příznivou cenu.

Oba modely notebooků Swift se objeví v černu za ceny od 399 eur (Swift 1) a od 649 eur (Swift 3).

Predator Triton 700 – bouřlivý výkon, displej i cena

Herní nadšence – kromě již avizovaného vysoce výkonného modelu Predator Helios 300 – potěší jistě i nový model Predator Triton 700. Ten jistě zaujme svojí tloušťkou 18,9 mm, hmotností 2,6 kg a tím, že jeho hliníkové tělo ukrývá 15,6" Full HD IPS displej společně s počítačovými technologiemi, díky kterým se podařilo dosáhnout správné rovnováhy mezi velikostí notebooku a jeho výkonem, bez kompromisů v zahřívání, vlastnostech nebo tuhosti konstrukce.

Ultratenký herní notebook Predator Triton zaujme černým šasi s minimalistickým designem s rovnými obrysy a úhlovými předními rohy. Velký skleněný plát ze skla Corning Gorilla Glass umístěný nad klávesnicí pak slouží jako okno do chladicího systému notebooku, kde jde vidět ventilátor AeroBlade 3D s hliníkovými lopatkami a pět heatpipe trubiček. Má rovněž funkci touchpadu. Herní bestii pohání výkonný procesor Intel Core sedmé generace, nejnovější grafická karta Nvidia GeForce řady 10, dvojice NVMe PCIe SSD zapojených do režimu RAID 0 a až 32 GB paměti DDR4 s taktem 2400 MHz. Z vychtávek jmenujme ještě alespoň technologii Acer TrueHarmony, jež přináší dokonalý zvuk s čistým a bohatým projevem, zatímco certifikace Skype for Business zajistí čisté konverzace bez zpoždění. Herní notebook Predator Triton 700 bude v oblasti EMEA k dispozici v srpnu za cenu začínající na 3399 eurech.