Notebook ASUSPRO B9440 je určený především pro firemní profesionály. Díky tenké konstrukci a tělu vyrobenému z hořčíkové slitiny jde zároveň o dosud nejlehčí firemní 14“ notebook. Novinka váží pouze jeden kilogram a její profil měří necelých 15 mm.

GALERIE: ASUSPRO B9440

Celokovové tělo notebooku bylo vyrobeno ze slitiny hořčíku. Díky její pevnosti bylo možné zmenšit rozměry notebooku, aniž by byla dotčena jeho odolnost. Splňuje totiž i náročné armádní normy odolnosti MIL-STD 810G. Klávesnice odolná proti polití je zárukou toho, že ani drobné šplíchance nebudou mít vliv na správné fungování počítače. ASUSPRO B9440 je vybaven baterií s výdrží až 10 hodin. Novinka obsahuje také softwarovou sadu ASUS Business Manager, zahrnující nástroje pro snadné nastavení, centralizovanou údržbu a vzdálenou podporu.

Kompaktního designu o rozměrech menších, než mají běžné 13“ notebooky je u modelu ASUSPRO B9440 dosaženo pomocí 5,4 mm tenkého rámečku kolem 14“ Full HD displeje. Ten má široké pozorovací úhly a matný antireflexní povrch, který snižuje odlesky.

Tenká ergonomická klávesnice s odolností proti polití se vyznačuje pantem se speciální konstrukcí, který při otevření notebooku nakloní klávesnici do úhlu ideálního pro psaní. Velký touchpad je krytý sklem. Dalším ergonomickým prvkem klávesnice je třístupňové podsvícení pro snadné psaní i při snížených světelných podmínkách. Za účelem biometrické bezpečnosti je notebook vybaven čtečkou prstů integrovanou v horním rohu klávesnice.

ASUSPRO B9440 pohání procesor Intel Core i7 nejnovější sedmé generace a 8 GB operační paměti. Možnosti rozšíření a vysokorychlostní přenosy dat zajišťují dva porty USB 3.1 Gen 1 (s oboustranným rozhraním USB typu C). Jeden z těchto portů zároveň podporuje nabíjení či dokování. Přímo v balení se nachází malá dokovací stanice s porty USB typu A (USB 2.0), HDMI a USB typu C. S doplňkovou dokovací stanicí ASUS SIMPRO Dock USB-C lze navíc rozšířit možnosti připojení až na úroveň běžného desktopu. Dokovací stanice nabízí duální rozhraní DisplayPort, USB porty 3.1 typu C a typu A, VGA, HDMI, LAN a čtečku SD karet. Pro komplexní bezdrátovou konektivitu na cestách pak B9440 nabízí rychlé Wi-Fi standardu 802.11ac a Bluetooth 4.1. Cena notebooku je 34 990 Kč.

