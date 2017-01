Nejtenčí a nejlehčí firemní notebook 2v1 na světě

Toshiba představila elegantní, mobilní hybridní notebook Portégé X20W-D. Využívá výkon 7. generace procesorů Intel, včetně technologie Intel vPro.

Podle Toshiby nejtenčí a nejlehčí notebook pro profesionální využití typu 2v1 na světě se jmenuje Portégé X20W-D. Tento hybridní přístroj charakterizují světle zlatavé panty, které umožňují otočit displej o 360° a transformovat ho z výkonného notebooku do podoby všestranného tabletu.

Portégé X20W-D obsahuje řadu bezpečnostních prvků a nabízí široké možnosti konektivity a výdrž na baterie až 16 hodin. Po 30 minutách nabíjení získají uživatelé 4 hodiny provozu. Notebook je tenký jen 15,4 mm a váží 1,1 kg. Srdcem tohoto zařízení s antireflexním displejem s ochranným sklem Corning Glass Gorilla 4 a magneziovým šasi je výkonný procesor Intel Core sedmé generace, který pro hladký a bezproblémový chod i za náročných podmínek doplňuje systém chlazení Hybrid Air Cooling System.

Zařízení je vybaveno i bezpečnostními technologiemi. SecurePad s čtečkou otisků prstů a IR-kamera pro autentizaci obličeje s podporou Windows Hello a Intel Authenticate chrání důležitá data před zneužitím. Tyto funkce podporuje i vlastní integrovaný BIOS Toshiba, který přidává další vrstvu zabezpečení. Notebook je také vybaven přesným stylusem AES s technologií WACOM, podsvícenou klávesnicí a také funkcí, jež eliminuje při práci s dotekovým displejem reakci na náhodné přiložení dlaně. Další zvýšení užitných vlastností nabízí nová dokovací stanice Thunderbolt 3 Dock s řadou portů, včetně USB typu C, HDMI, DisplayPort, VGA a LAN. Portégé X20W-D bude na evropském trhu k dispozici od února 2017, na český a slovenský trh se dostane do konce prvního čtvrtletí tohoto roku.