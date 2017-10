Nové herní počítače Lenovo Legion

Mezi čtyři výkonné přírůstky do rodiny herních zařízení Lenovo Legion patří tři stolní počítače Lenovo Legion Y920, Y720 a Y520 s operačním systémem Windows 10 připravené na virtuální realitu a herní monitor Lenovo Legion Y25f.

GALERIE: Herní počítače Lenovo Legion

+ více fotografií + více fotografií

Nové počítače dávají hráčům potřebný výkon a dokážou se také přizpůsobit jejich individuálním potřebám. Celkový herní zážitek dokresluje monitor Lenovo Legion Y25f s 24,5palcovým Full HD displejem.

Stolní počítač Lenovo Legion Y920 Tower je navržen pro nejnáročnější hráče. Dostatečný výkon mu poskytuje kombinace operačního systému Windows 10 s až sedmou generací procesorů Intel Core i7-7700K a grafickou kartou Nvidia GeForce GTX 1080 8 GB, která se stará o perfektní vizuální zážitek u každé hry. Počítač volitelně disponuje 32GB Corsair Vengeance LPX DDR4 pamětí a je do něj možné zabudovat kapalinové chlazení Asetek pro snadnější přetaktování procesoru. Díky tomu mají hry větší stabilitu, hratelnost je plynulejší, nápor na základní desku nižší a systém není tak hlučný.

Model Lenovo Legion Y720 Tower přináší spolehlivý výkon pro běžné hráče. Jeho výbava zahrnuje operační systém Windows 10, sedmou generaci procesorů Intel Core i7-7700, volitelnou 16GB paměť Intel Optane pro rychlou reakci systému a grafickou kartu až Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB. Díky této kombinaci představuje Lenovo Legion Y720 Tower klíčový balíček grafických a procesorových schopností potřebných pro spuštění i těch nejnáročnějších her.

Pro konzolové hráče, kteří by chtěli okusit rozšiřující se svět počítačových her, byl vytvořen stroj Lenovo Legion Y520 Tower, který je stejně jako další dva modely z nové řady připravený na virtuální realitu. Zároveň přináší podporu živého herního streamingu přes platformu Mixer či možnost být neustále propojen s přáteli přes Xbox Live. To vše jde ruku v ruce s grafickou kartou Nvidia GeForce GTX 1060 a sedmou generací procesorů Intel Core i7-7700.

Lenovo Legion Y520 Tower také přichází s aplikací Lenovo Entertainment Hub, která umožňuje přístup k obsáhlému katalogu her s možností rozšíření vybraných titulů o prvky virtuální reality. Nový počítač lze také snadno vylepšit pomocí nenáročné výměny některých komponent.

Full HD herní monitor Lenovo Legion Y25f s obnovovací frekvencí 144 Hz a úhlopříčkou 24,5 palce pro ostrý a nedeformovaný obraz odhalí detaily a textury oblíbených her. Lenovo Legion Y25f má nízký reakční čas jedné milisekundy.

Dostupnost a ceny

Stolní počítač Lenovo Legion Y920 Tower v provedení s Corsair Vengeance LPX DDR4 pamětí bude na našem trhu k dispozici od listopadu za cenu od 45 999 Kč. Lenovo Legion Y720 Tower od října za cenu začínající na 24 999 Kč. Lenovo Legion Y520 Tower je už dostupný za cenu od 21 999 Kč.