Pouzdro na SSD disky typu M.2

Pomocí pouzdra firmy Transcend si můžete z SSD disku typu M.2 udělat elegantní a odolný přenosný disk připojitelný přes USB rozhraní.

Firma Transcend představila malá hliníková pouzdra na SSD disky M.2. Označeny jsou CM42 a CM80 a představují způsob, jak využít starší SSD disky ve formátu M.2, nebo jak si vytvořit elegantní externí disk o velice kompaktním rozměru. Instalace je jednoduchá a všechny nezbytné díly včetně šroubováku jsou součástí balení. CM42 je pouzdro určené pro disky s délkou 42 mm. CM80 je o něco delší a univerzální, hodí se pro disky s délkou 42 mm až 80 mm.

Pouzdra byla vyrobena z hliníku. Jsou vybavena portem USB C a jejich využití je velice univerzální a je možné je používat s počítači PC, Mac, a také jako nosič OTG pro zařízení se systémem Android. Pouzdro podporuje protokol USAP (USB Attached SCSI). Tento protokol umožňuje řazení příkazů do fronty a provádění několik příkazů současně. To výrazně zrychluje operace s více soubory malých rozměrů. Cena pouzdra CM42 je 1 100 Kč a model CM80 stojí 1 160 Kč.