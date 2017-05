Sony uvádí další televizory z řady 4K HDR

Nová řada televizorů XE70 zahrnuje čtyři velikosti obrazovek a může se pochlubit patentově chráněnými technologiemi od Sony. Ty nabízejí výjimečnou kvalitu obrazu ve 4K rozlišení s jasem, barvami a detaily vysokého dynamického rozsahu (HDR).

GALERIE: 4K TV SOny

+ více fotografií + více fotografií + více fotografií + více fotografií + více fotografií + více fotografií + více fotografií

Našpicovat uši – a hlavně – otevřít oči by měl ten, kdo chce vstoupit do světa filmů a televizních programů v kvalitě 4K HDR. Série XE70 přináší řadu technologií vyvinutých společností Sony, které nabízejí divácký zážitek, protože pro vaše oči kombinují to nejlepší z obrazu ve formátu 4K HDR a pro vaše uši realistický zvuk. Ať už na XE70 pouštíte cokoli, bude obraz čistý díky výkonnému zpracování obrazu technologií 4K X-Reality PRO. Ta analyzuje jednotlivé části každé scény a porovnává je se speciální obrazovou databází, která samostatně vyhodnocuje texturu, kontrast, barvu a okraje a následně vytváří realističtější obraz. Rychle se pohybující sekvence sportovního vysílání a akčních filmů jsou díky Motionflow XR plynulé a bohaté na detaily. Tato inovativní technologie vytváří snímky navíc a vkládá je mezi ty původní, porovnává klíčové vizuální faktory po sobě jdoucích záběrů, a poté dopočítává zlomky vteřin trvající pohyb, který v sekvenci chybí.

Sony vybavilo 4K HDR televizory XE70 mnoha exkluzivními zvukovými technologiemi. Technologie ClearAudio+ fine-tunes TV poskytuje zážitek z prostorového zvuku, který vás obklopí. Umožňuje, aby byla hudba, dialogy a efekty slyšet ještě jasněji, aniž by splývaly. Technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) obnovuje ztracené frekvenční složky a zajistí přirozený zvuk budící dojem prostoru, díky němuž mají výrazně lepší zvuk i catch-up TV nebo videa z internetu s nízkým rozlišením. Technologie S-Force Front Surround vytváří tu správnou hlasitost, adekvátní zpoždění zvuku za obrazem a patřičné spektrum zvukových vln – využívá jen pravý a levý kanál reproduktoru – aby přirozeně napodobil trojrozměrná zvuková pole.

Série 4K HDR televizorů Sony XE70 disponuje celou řadu vlastností, díky kterým je sledování televize ještě příjemnější. Vestavěná Wi-Fi zajišťuje přístup na internet, takže si můžete užít filmy z Netflixu či Amazon Videa, sledovat videa na stránkách YouTube a mít přístup k IP TV a televizním programům na vyžádání (on-demand služby). Umožňuje i surfovat po internetu prostřednictvím vestavěného prohlížeče Opera. Kromě toho můžete také streamovat zábavu z bezdrátové domácí sítě a užívat si internet bez změti kabelů. Televizory jsou vybaveny třemi USB porty vhodně umístěnými po straně, které je možné využít při přehrávání digitálního obsahu jako např. hudby, videoklipů nebo při promítání fotografií z jakékoli USB paměti ve velkém množství různých kodeků.

Série XE70 má elegantní minimalistický design s úzkým rámečkem v hliníkovém provedení a chytré vedení kabelů speciálním stojánkem, který umožňuje jejich uspořádání na zadní straně televizoru. Výsledkem je čistý design. Televizor je k dostání – jak vidíte na přiložené fotogalerii v několika barevných odstínech, samozřejmostí je pak i možnost montáže na stěnu. Elegance televizoru pak vynikne při pohledu z boku, kdy je vidět její minimální tloušťka.

Série 4K HDR televizorů Sony XE70 bude na Evropském trhu od července 2017.