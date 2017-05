Test: Nvidia Shield TV - přehrávač i herní konzole

Společnost Nvidia, která je známá spíše díky svým grafickým kartám, rozšiřuje svůj sortiment i služby. Do prodeje se teď dostala nová verze jejího zařízení Shield TV, která je oproti té starší mnohem menší a má lepší dálkový ovladač Shield Remote.

GALERIE: Nvidia Shield TV

Jde o multimediální přehrávač a herní konzoli v jednom, založenou na systému Android TV. Můžete na ni tedy instalovat všechny aplikace pro Android TV, přehrát si na ní filmy v rozlišení až 4K nebo si je třeba pustit prostřednictvím služeb Netflix nebo YouTube. Doinstalovat pak lze třeba televizi Stream (iVysílání ale pro Android TV není). Za pozornost stojí i podpora HDR. Snadno si tedy díky Shield TV uděláte z hloupé televize chytrou.

Zařízení ale skvěle poslouží i k domácí zábavě. Dodává se k němu herní ovladač Shield Controller, podobný tomu, jaký dodává ke své konzoli PlayStation firma Sony. Zahrát si můžete všechny hry pro Android TV (například pěkné závody Real Racing, nebo střílečku Modern Combat 5: Blackout), ale hlavním trhákem je nová služba GeForce Now. Pokud máte dostatečně rychlý internet, připojíte se prostřednictvím této služby k serverům Nvidia, na kterých hry běží, a do konzole putuje už vyrenderovaný obraz. Na malé konzoli si tedy klidně zahrajete i nejnovější herní pecky, na což byste jinak potřebovali výkonný počítač nebo Xbox či PlayStation. Musíte si ale u této služby vytvořit účet. První měsíc hraní je zdarma, poté musíte platit 9,90 eura měsíčně. K dispozici jsou pak většinou už starší tituly jako Tomb Raider: Anniversary, Just Cause 2, Hitman, Sniper Elite 2 nebo Batman: Arkham City. Za nejnovější áčkové tituly si ale ještě budete muset zaplatit navíc. Zahrát si pak ale můžete hry jako The Witcher 3, Diluvion, Mad Max, Risen 3 nebo hry ze série Lego.

Hra naběhne během několika sekund. Pokud je připojení pomalejší, Shield ohlásí slabší připojení, rozlišení je nižší a případně i obraz cuká. Při dostatečně rychlém připojení je hraní perfektní a žádné zpoždění není znát. Pro hraní v rozlišení Full HD při 60 fps budete potřebovat připojení 50 Mb/s. Kvůli nižší latenci je dokonce herní ovladač bezdrátově připojen nikoli přes Bluetooth, ale přes WiFi Direct. Bez internetu si ale samozřejmě pustíte jen nainstalované hry pro Android TV.

Mezi další funkce, které Shield TV nabízí, patří podpora Google Cast. Ta nabízí možnost streamovat video a zvuk z mobilního telefonu nebo tabletu. Herní ovladač Shield Controller můžete využít i k ovládání a vyhledávání. Je totiž vybaven mikrofonem (dálkový ovladač také), takže na něj stačí mluvit, a konzole najde požadovanou hru či video na YouTube. Šikovné také je, že je vybaven audiovýstupem, takže pokud nechcete při hraní rušit okolí, můžete k němu připojit sluchátka.

Cena je u tohoto zařízení vyšší, než kolik stojí běžné multimediální přehrávače založené na Androidu, a jen o něco nižší než například u herní konzole PlayStation 4 Slim (cena od 6 500 Kč) nebo Xbox One (cca 7 000 Kč), pro které jsou ale drahé herní tituly – ty si však na rozdíl od Shiled TV zahrajete i bez připojení k internetu. Jde každopádně o výkonné multimediální zařízení se zajímavými funkcemi, které konkurence nenabízí.

Nvidia Shield TV - technické parametry