Tři nové ThinkPady X1

Lenovo představilo novou generaci zařízení ThinkPad X1. Jde o ultrabook ThinkPad X1 Carbon, konvertibilní zařízení ThinkPad X1 YOGA a tablet ThinkPad X1 Tablet.

Při vývoji přenosných zařízení ThinkPad X1 mysleli konstruktéři nejen na technologie, kompaktní velikost, nízkou hmotnost a vysokou kvalitu použitých materiálů, ale také na různé režimy použití. Nejnovější model notebooku ThinkPad X1 Carbon na první pohled vypadá stejně jako jeho předchůdci. Ve skutečnosti je ale menší. S hmotností pouhých 1140 gramů se pyšní titulem „nejlehčí notebook ve své třídě“. Na místě, kde byste čekali jen 13palcovou obrazovku, X1 Carbon nabídne 14palcový IPS displej.

Jde o zařízení s plnou výbavou porty, infračervenou kamerou, maximální a zabezpečením. Šestiřadá klávesnice je doplněna vylepšeným touchpadem Microsoft Precision s fyzickými tlačítky a trackpointem. X1 Carbon je dostupný v černé barvě typické pro notebooky ThinkPad a nově také ve stříbrném barevném provedení.

Uživatelé nyní mohou podle Lenova počítat s výdrží až 15,5 hodiny na jedno nabití. Mohou se také připojit pomocí bezdrátového LTE-A připojení. K dispozici mají porty Thunderbolt 3 a USB typu C. Zabezpečení zajišťuje biometrická autentizace pomocí infračervené kamery s funkcí rozpoznávání obličeje pro přihlášení do systému Windows Hello a čtečka otisků prstů.

Řadě vylepšení se těší také ThinkPad X1 YOGA, jež je nově k dispozici ve stříbrné barvě. Uživatelé mohou nově používat pero, se kterým je psaní na displeji přirozenější. Vylepšené pero ThinkPad Pen 2017 je vybaveno novým měkkým hrotem z elastomerů, který umožňuje lepší tření o povrch displeje.

Klávesnice typu „rise and fall“ se v režimu tabletu zcela skryje do těla notebooku, takže zařízení nabízí větší stabilitu a komfort. Uživatelé ocení 14palcový OLED displej s ohromujícími barvami, jasnou černou a 100 procenty barevného prostoru Adobe RGB. Podobně jako u modelu X1 Carbon disponuje i ThinkPad X1 YOGA lepším zabezpečením, až 15hodinovou výdrží na baterii a kompletní sadou portů včetně Thunderbolt 3.

Do roku 2017 vstupuje vylepšený i ThinkPad X1 Tablet. Prošel testy životnosti a odolnosti MIL-SPEC a disponuje moduly, které poskytují dodatečné porty, až 5 hodin výdrže baterie navíc či přídavný projektor.