Voděodolný Walkman na uši

S novým voděodolným přehrávačem Walkman ze série WS620 s bezdrátovou technologií Bluetooth se můžete vydat i do extrémních podmínek a propojit ho s chytrým telefonem.

Odolný bezdrátový přehrávač WS620 typu „vše v jednom“ je nyní vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth. Série WS620 se skládá z modelů NW-WS623 (4GB) a NW-WS625 (16GB). Jsou vhodné do teplot pohybujících se od -5 do 45°C a zároveň jsou prachuvzdorné se stupněm krytí IP6X, takže odolávají drobným částečkám. Oba modely jsou vodotěsné a můžete se s nimi ponořit až do hloubky dvou metrů po dobu 30 minut. Jsou menší, tenčí a užší než předchozí řada WS610.

Vůbec poprvé přináší Sony u voděodolného přehrávače Walkman technologii nazvanou Ambient Sound umožňující poslouchat okolní zvuky. Díky ní k sobě můžete nechat pronikat zvuky ze svého okolí, pokud si to budete přát. Rychlé nabíjení Quick Charge umožňuje podle firmy Sony nabít Walkman za 3 minuty tak, že budete připraveni na nepřerušovaný šedesátiminutový trénink. Při úplném nabití pak vydrží až 12 hodin. Do přehrávače můžete hudbu uložit prostřednictvím počítače, nebo ho můžete připojit k chytrému telefonu přes Bluetooth a NFC a streamovat přímo z telefonu.