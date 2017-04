Vylepšený design a panoramatická podívaná

Nový 34palcový monitor Philips 349X7FJEW vybaven formátem UltraWide 21:9, jenž uživatelům poskytne spoustu prostoru pro multitasking. Současně doplňuje tento monitor řadu zakřivených verzí s poloměrem 1800R.

Rozlišení CrystalClear Quad HD zajišťuje jasnou reprodukci s jemnými detaily, což lze maximálně vytěžit při využití funkce MultiView, která slouží k simultánnímu zobrazení velkého množství informací na obrazovce. Monitor byl navržen pro snadné nastavení obrazovky, kterou lze naklonit a výškově upravit přesně

Philips 349X7FJEW

podle individuálních potřeb a plně si tak vychutnat zážitek ze sledování.

„Naším cílem je přinést výhody zakřivených monitorů – zaostření, efekt pohlcení – co největšímu počtu uživatelů,“ sdělil u příležitosti uvedení monitoru na trh František Koutník, country manager pro Českou republiku a Slovensko společnosti MMD.

Dokonalý monitor pro byznys i zábavu

Se zakřivením 1800R se uživatelé této nové řady X zakřivených monitorů mohou těšit na pohlcující zážitek i do domácího prostředí. Díky tomuto novému modelu se lépe soustředí, na to, co dělají – například na sledování filmů, úpravu fotografií, tvorbu vlastních videí nebo na přesčasy trávené s tabulkami a dokumenty. Zakřivený monitor totiž podporuje koncentraci tím, že zintenzivňuje pocit vnímání hloubky, což se hodí pro úkoly s důrazem na detail, a uživatel ocení i více osobního prostoru.

Ve svém sledovacím prostoru mají lidé vše důležité pro to, aby si své aktivity užili delší dobu. S UltraWide Quad HD a panoramatickým formátem 21:9 monitor nabízí velkou pracovní plochu s 3440 x 1440 body. Jde o monitor, který je vhodný pro byznys i zábavu – nabízí více místa pro multitasking, jestliže je třeba mít přehled o pracovním e-mailu, kontrolovat dokumenty a sledovat živý sportovní zápas, vše najednou, vše s dokonalým jasem a ostrostí.

I videozáznam je oslnivý: obrazovka je dost široká pro zobrazení celé časové osy a 117,3% (CIE1931) sRGB barevný gamut zajišťuje fotografům a videotvůrcům potřebnou barevnou reprodukci. Díky technologii AMD FreeSync je přehrávání videa hladké, bez skákání, trhání nebo rozmazání obrazu.

Model 349X7FJEW byl vytvořen se speciálním důrazem na design. Obrazovka od okraje k okraji (vedle maximálního zobrazovacího prostoru) dodává eleganci, monitor je doplněn o jemné křivky a lesklý chromovaný rámeček. Je funkční a zároveň elegantní.

Vyvinutý pro větší pohodlí a pohodu

Nejnovější 34palcový zakřivený monitor řady X je vybaven funkcemi, které by měly život učinit pohodlnější a snazší. Monitor lze naklonit a výškově upravit, takže si uživatelé mohou nastavit zakřivenou zobrazovací plochu tak, jak se jim to hodí, a vyhnout se nepohodlnému a nezdravému nastavení posezení. Model 349X7FJEW je rovněž vybaven režimem LowBlue. Studie prokázaly, že stejně jako ultrafialové záření může poškodit zrak, může podobně v průběhu času působit i krátkovlnné modré světlo z LCD monitorů. Funkce LowBlue od Philipsu používá chytré softwarové technologie pro redukci tohoto škodlivého modrého světla.

Multitasking je v dnešní době běžnou praxí. S tímto monitorem, bez nutnosti používat dvě obrazovky pro sledování dvou obsahů současně, si uživatelé mohou vychutnat vysílání ze dvou zdrojů na jedné velké obrazovce: funkce MultiView od Philipsu to umožňuje. Obrazovku je možné buď rozdělit do dvou stejných částí, nebo jeden z přenosů zobrazit ve formátu PiP (picture-in-picture). Tímto způsobem je možné sledovat zprávy nebo sportovní přenos, zatímco člověk na něčem pracuje.

Také není třeba oddělený konektor USB: k integrovanému rozbočovači je možné připojit vícero zařízení, čímž ubude kabelů a USB připojení k notebooku zůstane volné pro rychlý přístup. Monitor lze také využít pro rychlé nabití různých zařízení.

Nový model 349X7FJEW řady X od Philipsu za cenu 24 319 Kč (899 eur) bude k dispozici v druhé polovině dubna 2017.