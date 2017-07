Hewlett Packard Enterprise představuje nový koncept IT infrastruktury

Komponovatelná infrastruktura HPE Synergy přináší optimalizaci IT prostředí

Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) představila nový koncept IT infrastruktury. V rámci řešení HPE Synergy mohou firemní zákazníci získat zcela novou generaci IT infrastruktury vyvinuté pro následující dekádu, která umožní skokové zvýšení efektivního využití každého dílčího IT prvku.

Tradiční IT infrastruktura rozdělená na jednotlivé IT složky – servery, datová úložiště a síťové prvky – dnes již nedokáže být dostatečně flexibilní. Pokud je třeba poskládat infrastrukturu pro konkrétní účel, musí nastoupit složité procesy, které mnohdy trvají i měsíce. Novější konvergovaná řešení „maskují“ složitost IT předkonfigurováním hardwaru a jeho doplněním o sjednocené nástroje pro správu. Zákazník tedy získá předpřipravené a otestované řešení a během několika dnů jej může využívat, není ale plně flexibilní a dostupné konfigurace vycházejí z pevně daných hardwarových základů. Zatím nejdál se z pohledu optimalizace dostala tzv. hyperkonvergovaná řešení, která umožňují pořídit si plně předkonfigurované boxy zabírající pouhá 2U (dvě police v racku) a obsahující kompletní IT infrastrukturu. Tu už jen stačí zapojit do sítě a během 15 minut např. vytvářet vlastní virtuální servery na datové úložiště softwarově definované již z výroby. Každá z uvedených IT infrastruktur má svou danou velikost a specifický účel, tudíž ji zákazník nemůže libovolně přestavět na míru svých potřeb. Jedná se tak buď o nějaký komplexní IT základ, který lze škálovat pomocí menších výpočetních či datových stavebních bloků, nebo o kompletní stavební bloky, které se škálují přidáváním dalších úplně stejných.

Technologie na příštích deset let

První skutečně flexibilní řešení představuje nový koncept tzv. komponovatelné infrastruktury, která je určena pro provoz klasických fyzických i virtuálních serverů, stejně jako aplikačních kontejnerů. Dokáže snížit investiční náklady, zrychlit nasazení na stejné hodnoty jako ve veřejných cloudech, urychlit vývoj aplikací zpřístupněním infrastruktury vývojářům, zajistit bezvýpadkový provoz a systém průběžně aktualizovat.

Komponovatelná infrastruktura stojí na třech základních pilířích:

plynule přelévatelné zdroje,

softwarově definovaná inteligence,

jednotné programovatelné rozhraní.

Plynule přelévatelné zdroje (Fluid Resource Pools)

Komponovatelné zdroje HPE jsou připraveny k tomu, aby je bylo možné okamžitě poskládat v takovou infrastrukturu, jakou zákazník zrovna potřebuje. Pokud například potřebuje růst, lze plynule rozšiřovat složky IT infrastruktury, které jsou zrovna zapotřebí – výkon, kapacitu nebo konektivitu. Není-li naopak některá ze složek již potřeba, lze ji rychle alokovat na jiný účel. „Přeskládání“ je navíc velmi jednoduché, není proto nutné pořizovat tolik síťových prvků jako u tradiční IT infrastruktury.

Softwarově definovaná inteligence (Software Defined Intelligence)

Bez softwarově definované inteligence by jednotlivé IT složky – servery, úložiště a síťové prvky – zůstaly odděleny, a to jak samotný hardware, tak i nástroje pro jeho správu. Komponovatelná infrastruktura ovšem integruje základní znalosti, které doposud závisely na lidech či jednotlivých složkách, přímo do své struktury, takže celý systém sám inteligentně posuzuje, co je třeba pro instalaci či k propojení jednotlivých částí. Administrátoři tak již nemusí znát jednotlivé kroky, které vedou k cílovému stavu nebo žádat kolegy o provedení konkrétních změn. Konfigurace je založena na šablonách, kterými může každé oddělení snadno definovat své potřeby, což umožňuje rychlé změny a současně minimalizuje potenciální chyby vzniklé při manuálních konfiguracích.

Jednotné programovatelné rozhraní (Unified API)

Programovatelné rozhraní [API] představuje pro IT systémy něco jako jazyk pro lidi. Díky znalosti příslušného API lze komunikovat s IT komponentami napřímo bez nutnosti dalších nástrojů či agentů. Zatímco standardní datová centra obsahují řadu zařízení s vlastními API, která je nutné konfigurovat samostatně, v rámci komponovatelné infrastruktury se všechna separátní rozhraní sjednocují do jednoho tzv. RESTful API – jednotného API rozhraní s jednoduchým univerzálním programovatelným jazykem REST, který využívá standardních HTTP volání a formátu dat JSON. Tento jazyk je navíc orientovaný na zdroje namísto konkrétních příkazů, což pomáhá abstrahovat složitost infrastruktury. Lze tak velmi snadno vytvářet skripty a nastavit automatizaci vybraných procesů.

HPE Synergy – první reálná komponovatelná infrastruktura

Komponovatelná infrastruktura je stavěna tak, aby dokázala pokrýt jakýkoli druh zátěže a uspokojit všechny servisní úrovně. Je připravena sloužit firmám rychleji a umožnit dynamické změny. Dokáže také zvýšit produktivitu společnosti tím, že sníží úsilí a náklady nutné na provoz. První skutečně komponovatelnou architekturu představuje HPE Synergy, která spojuje benefity tradiční i konvergované infrastruktury, jimž současně zajistí dosud nejpokročilejší optimalizaci provozu a dodá potřebnou vyšší dynamiku i rychlost. Umožňuje provoz fyzické, virtualizované a kontejnerové zátěže bez nutnosti zbytečného plýtvání zdroji. V jediném rozhraní lze poskládat všechny výpočetní, datové i síťové zdroje pro jakoukoli aplikaci stejně rychle, jako lze např. objednat virtuální servery ve veřejném cloudu. HPE Synergy umožní vývojářům rychlejší vývoj aplikací díky přístupu k infrastruktuře pomocí unifikovaného programovatelného rozhraní, provozní oddělení zase určitě ocení možnost provádět aktualizace firmwaru a ovladačů bez dalších odstávek.

HPE Synergy ovšem není jen další generací IT infrastruktury. Jedná se o řešení, které snadno zapadne i do stávající IT infrastruktury a jejích procesů. Místo kupování samostatných serverů, datových úložišť či síťových prvků a jejich nakonfigurování podle budoucího užití stačí investovat do komponovatelné infrastruktury, která má vlastní zásobárnu fyzických zdrojů, vždy se sestaví sama dle potřeby podnikové sítě a poskytne jí potřebné zdroje.

Výkonné komponenty spojuje jednotná inteligence

Platforma HPE Synergy se skládá z rámu [frame], výpočetních modulů [compute], síťových prvků [fabric], modulu úložiště [storage] a volitelně obsahuje i knihovnu operačních prostředí [image streamer]. Celé řešení ovládá komponenta nazvaná skladatel [composer]. Škálovat a spojovat části komponovatelné infrastruktury lze i napříč více rámy, takže není třeba kupovat některé komponenty vícekrát. Například pro ovládání 20 rámů HPE Synergy postačí pouze dva redundantní řídicí moduly [composer]. Ke dvojici plně redundantních přepínačů [composable fabric] se 40Gb/s uplinky lze bez jakékoli agregace připojit až 60 serverových modulů rychlostí 10 Gb/s nebo až 36 serverů pomocí 20Gb/s linek. Novinkou je také storage modul osaditelný až 40 disky, vystupující jako interní datové úložiště jednotlivých výpočetních modulů. I tento modul lze jednoduše skládat a škálovat.

Koncept HPE Synergy umožňuje přidávat pouze komponenty, které zákazník aktuálně potřebuje, aniž by docházelo k nadbytečnému plýtvání zdroji. Celé řešení je stavěno tak, aby pokrylo rostoucí IT potřeby firem v další dekádě, ale zároveň dokázalo zapadnout do konceptu současných datových center.

Komponovatelnost lze doučit i stávající produkty

Myšlenku komponovatelnosti již HPE vložilo i do svých vybraných stávajících produktů. Unifikovaný jazyk RESTful API se nyní „naučily“ servery Proliant od generace Gen9, disková úložiště 3Par a StoreVirtual, stejně jako většina síťových prvků a nástrojů pro správu. Koncepci softwarově definované inteligence pokrývá stávající řešení HPE OneView. Také plynule přelévatelné zdroje jsou již dostupné v rámci jednotlivých skupin produktů: datové oddíly v 3Par uložištích se mohou plynule přelévat a skládat z různých vrstev, serverové profily s nastavením serverů, LAN+SAN sítí či firmware jsou skládatelné v Proliant blade serverech typu c-class.