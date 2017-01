Kolonial.cz představil mobilní aplikaci

Kolonial.cz ze skupiny Mall Group připravil na začátek nového roku aplikaci pro chytré mobilní telefony

Byla vyvinuta na základě zkoumání českých nákupních návyků a klade maximální důraz na uživatelskou ergonomii. Zároveň poodhaluje, jakým směrem se Kolonial v tomto roce vydá. Aplikace, která je k dispozici pro uživatele iOS a Android, by měla zásadním způsobem zvýšit počet nákupů, realizovaných přes mobilní platformy. Těch je v případě Kolonialu momentálně jedna třetina, pro e-shop je však tento kanál prioritou. Podle marketingového ředitele Ondřeje Tomeše by se aplikace měla do roka stát dokonce hlavním nákupním kanálem. A to i díky tomu, že přivede nové skupiny zákazníků, včetně domácností, které zatím stále preferují spíše kamenné obchody.

Na rozdíl od malých rychlých nákupů, ty větší, zásobovací, plánuje domácnost i několik dní. Určitým překvapením však bylo zjištění, že ani velké zásobovací nákupy nemají zákazníci potřebu vyřešit v klidu a naráz. To ostatně podpoří také jedna z nejzajímavějších funkcí aplikace - čtečka čárových kódů. S její pomocí lze vkládat do košíku potraviny pouhým přečtením jejich čárového kódu. Aplikace zároveň naznačuje, jaké další zásadní změny Kolonial představí v tomto roce. Ten by podle Tomeše měl být zlomový nejen pro službu jako takovou, ale i pro další rozvoj celého trhu s online nákupem potravin.

Jaké novinky aplikace Kolonial.cz přináší?

Výrazné urychlení nákupu – při využití všech funkcí ho lze pořídit do 5 minut

Hlavní menu, respektující rozložení zboží jako v supermarketu

Čtečku čárových kódů pro rychlé vložení potravin do košíku

Snadný přehled v minulosti nakoupeného zboží pro opakovaný nákup

Možnost sestavení seznamu oblíbených položek

Kdy zákazníci nejčastěji nakupují potraviny?