Test: AVM FRITZ!Box 4040

Produkty německé firmy AVM většinou nepatří k nejlevnějším, ale nový Wi-Fi router FRITZ!Box 4040 s cenou lehce přes 3 000 korun je přece jen dostupnější.

Jde o dobře vybavený Wi-Fi router s podporou rychlého standardu 802.11ac, nominální propustností 1 266 Mb/s (400 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 866 Mb/s v 5GHz pásmu) a čtyřmi gigabitovými LAN porty. K dispozici je i po jednom USB 2.0 a 3.0 portu pro připojení externího disku nebo tiskárny a sdílení souborových či tiskových služeb v domácí síti. Samotný design zařízení zůstává již dlouhou dobu stejný – se skrytými anténami a ovládacími tlačítky pro WPS a Wi-Fi, snadno dostupnými na horní straně routeru. Každý router FRITZ!Box 4040 má přednastavené unikátní heslo k Wi-Fi i administračnímu rozhraní, takže ani uživatelé, kteří se nechystají provést ani základní konfiguraci svého nového routeru, nevystaví svoje data explicitnímu ohrožení. Samozřejmě vám ale doporučujeme upravit si zabezpečení routeru i Wi-Fi podle svého. Routery FRITZ!Box pohání operační systém FRITZ!OS s velmi bohatou nabídkou funkcí nastavení, včetně oddělené sítě pro hosty, rodičovské kontroly přístupu na internet nebo třeba streamování multimédií z připojeného disku do domácí sítě. Z připojeného disku čte router data rychlostí kolem 55 MB/s, což je sice ve srovnání s NAS serverem poněkud málo, ale na poměry Wi-Fi routerů to zase tak špatný výsledek není. Velmi dobré jsou i přenosové rychlosti Wi-Fi až do vzdálenosti cca 20 metrů, kdy začne propustnost bezdrátové sítě rychle klesat.

