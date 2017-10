Test: AVM Fritz!Box 7590

Německý výrobce routerů AVM postavil novou vlajkovou loď.

Nový router při našem měření zaznamenal rekordní propustnost Wi-Fi na úrovni 839 Mb/s. Nový Fritz!Box 7590 nás potěšil už svým designem, který po letech přináší zajímavé oživení a zároveň se obejde bez stromořadí externích antén. Skryté antény evidentně nemají na výkon negativní vliv. Hardwarová výbava routeru představuje prakticky to nejlepší, co si můžete v současné době pořídit, především díky DSL modemu s podporou supervectoringu, který dokáže přes telefonní linku protlačit až 300 Mb/s, DECT základně pro připojení až šesti bezdrátových telefonů nebo podpoře připojení zařízení pro chytrou domácnost od stejného výrobce. Díky MU-MIMO umí router velmi rychle obsloužit více připojených zařízení a výborný výkon jsme zaznamenali ve všech režimech měření. Přenosová rychlost je slabší u klientů s čipovou sadou Broadcom, ale to může napravit nová verze firmwaru. Díky rychlým USB 3.0 pro připojení pevných disků a softwarové výbavě zastane Fritz!Box 7590 i funkce síťového úložiště a mediacentra.

Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac Porty 4× Gigabit LAN, 1× Gigabit WAN, 1× DSL, 3× telefon, 2× USB 3.0 DSL modem ● Maximální naměřený datový Wi-Fi 839 Mb/s Funkce DECT, MU-MIMO, QoS, NAT, DHCP, DynDNS, UPnP, WPS, WPA & WPA 2, VPN, Beamforming, rodičovská kontrola Spotřeba (stand-by / přenos) 9/14 W Rozměry a hmotnost 25 × 18 × 4 cm; 0,5 kg

HODNOCENÍ