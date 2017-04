Test: Epson DS-530

Rychlý kancelářský skener pro digitalizaci jednotlivých listů papíru podporuje barevné i černobílé, jednostranné i oboustranné skenování s možností ukládat digitalizovaný obsah na lokální nebo síťový disk.

V utilitě Epson Scan 2 lze nastavit kvalitu skenování v rozsahu od 75 do 1 200 dpi a typ souboru, do kterého bude zařízení skenovat (BMP, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, PDF a prohledávatelné PDF). Do horního automatického podavače se vejde až 50 listů maximálního formátu A4, skenovat lze ale i menší předlohy až do velikosti vizitek. Zařízení má jednoduché ovládání, na ovládacím panelu najdeme tlačítko pro detekci dvou zároveň natažených listů i tlačítko pro zpomalení skenování, které se hodí hlavně v případě skenování velmi tenkých předloh, pak už je zde pouze tlačítko pro zahájení a přerušení skenování. Zařízení pracuje opravdu rychle. Při testu dokázal skener zpracovat jednostranně 20 listů A4 při rozlišení 200 dpi (do PDF) za 34 sekund. Při vyšším rozlišení 600 dpi zvládl stejnou úlohu zpracovat za dvě minuty a 14 sekund, digitalizace do maximálního rozlišení 1 200 dpi trvala stejně dlouho. Velice rychlá je i oboustranná digitalizace. Jeden list A4 s rozlišením 300 dpi dokáže zařízení naskenovat a převést do prohledávatelného PDF dokumentu za necelé čtyři vteřiny, přičemž kvalita OCR je prvotřídní. Skener se prodává i v dražší verzi se síťovým připojením (cca 17 500 Kč) a zvládne zpracovat až 4 000 stran za den.

Technická data

Rozlišení / rychlost skeneru 75–1 200 dpi / 35 stran A4 za min.

Kapacita ADF 50 listů A4

Rozhraní USB 3.0

Spotřeba (provoz / stand-by) 7 W / 0,9 W

Rozměry a hmotnost 296 × 169 × 176 mm, 3,7 kg

Cena cca 12 300 Kč

CHIP výborný (1,4)