Test: Insta360 Nano

Kompaktní 360° kamera je určena hlavně pro majitele iPhonů 6 a 7 s lightning konektorem, ale díky integrované baterii a slotu pro microSD karty s ní lze pořizovat panoramatické fotografie a videa i bez mobilního telefonu.

Ovládací aplikace s možnostmi nastavení kamery je k dispozici pouze pro iOS, aplikaci pro prohlížení 360° snímků a videa lze stáhnout i do telefonu s Androidem. Aplikace pro prohlížení a úpravu pořízených fotografií lze stáhnout i do PC s Windows nebo MacOS. Kamerku lze používat nezávisle na telefonu, ale disponuje pouze jedním tlačítkem. Jedno zmáčknutí pořídí statickou fotografii, dvojité zmáčknutí spustí nahrávání videa a trojité aktivuje samospoušť. Možnosti nastavení v aplikaci pro iOS jsou hodně omezené, nelze měnit rozlišení fotografií (pouze videa) ani deaktivovat jeden ze dvou snímačů s 210° úhlem záběru. Už vůbec jsme nenašli možnost nastavení dobíjení kamery z telefonu nebo telefonu z kamery. Po připojení k iPhonu se kamerka přes lightning konektor nedobíjí, energii dostává pouze přes microUSB port z externí nabíječky. 800mAh kapacita baterie zajistí pořízení několika desítek snímků. Kvalita fotografií je středně dobrá. Světelnost není vůbec špatná (výrobce uvádí F2.0), ale ve vnitřním prostředí snímky vykazují viditelný šum. V prostředí aplikace na iPhonu lze nastavit délku videozáznamu v režimu práce samostatné kamery (bez iPhonu), kvalitu záznamu 360° videa (960p@15fps, 1 Mb/s, 1 080p@30fps, 6 Mb/s a 3K@30fps, 13 Mb/s), velikost souborů pro upload do sociálních sítí, prodlevu samospouště a samozřejmě i aktualizovat firmware.

Technická data

Rozlišení 3 040 x 1 520 bodů (FishEye)

Světelnost objektivu F2.0

Rozhraní lightning bolt (pro iPhone 6 a 7), microUSB, microSD

Kapacita akumulátoru 800 mAh

Rozměry 110 x 33 x 11–21 mm

Hmotnost 70 g

Cena 5 990 Kč

CHIP velmi dobrý (1,8)