Test: JBL Flip 3

Atraktivní přenosný Bluetooth reproduktor nabízí ve své cenové kategorii příjemný zvuk s preferencí basů.

Tento voděodolný repráček samozřejmě není určen pro ozvučení domácnosti, je myšlen spíš jako doplněk pro mládež, která si jej může vzít ven a poslouchat z něj oblíbené skladby z mobilního telefonu. Interní 3 000mAh akumulátor dokázal během našeho testu zařízení pohánět necelých sedm hodin (6:42 h:m) a dobije se za tři hodiny a osm minut. Interní baterii nelze použít jako powerbanku pro dobití mobilních zařízení, to umí až dražší model JBL Charge 3 (4 990 Kč). Přes Bluetooth 4.1 lze Flip 3 spárovat zároveň s několika telefony či tablety a hudbu do něj lze přivést i přes 3,5mm jack, potřebný kabel ale není součástí dodávky. Krabička s hmotností 451 gramů a rozměry 65 × 165 × 65 mm je velká asi jako půllitrová plechovka od piva, takže se snadno vejde do batohu a dobře se přenáší. Pokud je audiojack a napájecí microUSB konektor překryt gumovou krytkou, reproduktor vydrží i koupel ve sprše. Co se kvality reprodukce týče, reproduktor si z testu odnesl hodnocení na úrovni 77,8 bodu ze sta, přičemž hodnocení v řádu 95–100 bodů si většinou vyslouží reproduktory s dvojnásobnou cenou. Na svou kategorii tedy hraje velmi dobře. Audiofil by podotkl, že reprodukce je trochu zastřená, basy mírně přehnané, výšky plechové a středy se mírně slévají, ale tento reproduktor pro audiofily určen není. Mladým se bude líbit, že se dá sehnat v osmi různých barvách, vydrží drsnější zacházení i případně polití vodou (IPX 5) a na maximální hlasitost se za jeho zvukem otočí většina kolemjdoucích.