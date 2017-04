Test: OKI MC573dn

Nová multifunkce OKI MC573dn je oproti předchozí generaci rychlejší, lépe tiskne a díky otevřené softwarové platformě sXP nabízí firemním zákazníkům možnost úpravy ovládacího prostředí.

Nové multifunkční zařízení OKI MC573d přináší v porovnání s předchozí generací řadu vylepšení. Má vylepšený tiskový systém LED diod s hardwarovým rozlišením 1 200 x 1 200 dpi, který zajistí ještě lepší prokreslení fontů a grafiky. Značný pokrok doznal i tiskový engine, který nyní dosahuje i v reálném provozu rychlosti 30 stran za minutu i při barevném tisku. MC573dn je výkonnější při zpracování složitějších tiskových úloh a při práci s automatickým podavačem dokumentů. V praxi je při zpracování 18stránkového PDF dokumentu téměř o třetinu rychlejší než předchozí MC562. Z hlediska zpracování dokumentů v podstatě nezáleželo, jak složitý soubor jsme tiskli. Rychlosti 18 stran za 42 sekund dosáhla tiskárna jak při tisku náročného barevného PDF dokumentu, tak 18stránkového černobílého textu v režimu draft. V kancelářském provozu uživatelé ocení i zrychlené kopírování za pomoci automatického oboustranného podavače dokumentů. Ten dokáže okopírovat 10 jednostranných listů dopisu s barevným logem za pouhých 33 sekund, tedy o třetinu rychleji než u předchozího modelu. OKI MC573dn je primárně firemní kancelářské zařízení, takže nabízí bohaté možnosti tisku ze sítě a z mobilních zařízení. Praktický je i displej, který umožňuje pohodlné ovládání bez prostřednictví připojeného počítače. Na velkém 7" dotykovém displeji lze snadno nastavit skenování dokumentů do e-mailu a do síťových složek. Samozřejmostí je možnost zabezpečeného tisku do paměti multifunkčního zařízení, kdy si uživatel vytiskne dokument s citlivým obsahem až po přihlášení prostřednictvím pinu nebo pomocí dokoupitelného modulu pro identifikaci pomocí karty či otisku prstu. Data jsou při přenosu mezi uživatelem a tiskárnou šifrovaná. Asi nejdůležitější novinkou je podpora otevřené softwarové platformy sXP, která umožňuje úpravu dotykového rozhraní pro potřeby firmy. Pro větší společnosti umožní tato zajímavá funkce zautomatizovat zpracování standardních formulářů. Úpravu rozhraní sXP ale musí provádět obchodní partner OKI, majitelé ji nemohou provádět sami. Velký 7" dotykový displej usnadňuje prostřednictvím jednoduchých videonávodů základní správu zařízení a řešení běžných provozních problémů, jako je například výměna tonerů. Multifunkční zařízení spolupracuje s tonery o kapacitě 1 500 stran nebo 6 000 stran (7 000 stran K). V závislosti na kapacitě tonerové kartridže se tiskové náklady pohybují od 0,44 Kč (K) a 3,31 Kč (CMYK) za stránku A4 s 20% pokrytím do 0,53 Kč, resp. 4,18 Kč. V základní konfiguraci disponuje tiskárna vstupním zásobníkem na 250 listů A4 a multifunkčním zásobníkem na 100 listů (gramáž až 220 g/m2), volitelně lze přikoupit přídavný zásobník s kapacitou 530 listů. Výstupní prostor pak pojme až 150 listů formátu A4, kapacita ADF činí 50 listů.

Technická data

Rozlišení tisk / skener 1 200 x 1 200 dpi / 600 x 600 dpi

Rychlost tisku 30 stran A4 / min.

Připojení USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi 802.11n

Kapacita vstupní / výstupní 250 + 100 + 50 (ADF) / 150 + 100 listů A4

Rozměry a hmotnost 58 x 75 x 43 cm, 31 kg

Tiskové náklady min. / max. 0,44 Kč (K), 3,31 Kč (CMYK / 0,53 Kč (K), 4,18 Kč (CMYK)

Rychlost tisku (10 str., 18 str. PDF) 38 s / 42 s

Duplexní tisk (10 stran A4) 52 s

Kopírování z ADF (10 stran A4) 33 s

Cena cca 16 000 Kč

CHIP velmi dobrý (1,2)