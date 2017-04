Test: Samsung Gear S3

Své nové chytré hodinky Gear S3 představil Samsung na výstavě IFA loni v září. Oproti předchozí verzi se mohou pochlubit kvalitnější materiály, lepší baterkou i displejem a řadou dalších vylepšení. Jsou ale dražší než předchůdce.

GALERIE: Samsung Gear S3

Hodinky Gear S3 se dodávají ve dvou verzích – v elegantní verzi Classic a v robustnější verzi Frontier (stojí stejně) –, jsou kovové a jejich zpracování je velmi pěkné. Vylepšen byl také displej, který je nadále kulatý, ale místo 1,2“ má nyní 1,3 palce, tedy 3,3 cm. Rozlišení Super AMOLED displeje zůstalo stejné, tedy 360 x 360 bodů, a hustota bodů je tedy 278 dpi. Novinkou je také sklo, které displej kryje. Jde o sklo Gorilla Glass SR+, speciálně vyvinuté pro nositelnou elektroniku s lepší ochranou proti poškrábání. Samsung také do hodinek integroval technologii Always On Display (AOD), takže čas může být zobrazen stále bez vysoké spotřeby energie.

Baterie má nyní kapacitu 380 mAh, což je oproti předchozímu modelu také velký pokrok. Slabá baterie je obecně neduhem všech chytrých hodinek. V tomto případě by ale měla vydržet po dobu až čtyř dnů – to však jen za ideálních podmínek. Nám vydržela asi na dva dny provozu, je ale pravda, že hodinky byly častěji v provozu, než je běžné. I dva dny je na chytré hodinky velmi dobrá hodnota. V našem testu, při kterém má displej plný jas a každou minutu přijmou hodinky e-mail, vydržely 31:50 h. V bezdrátové kolíbce se pak dobíjejí 2 hodiny a 17 minut.

Celé hodinky jsou vodotěsné dle standardu IP68, takže se s nimi můžete klidně vykoupat. 22mm řemínek je standardní, takže si ho klidně můžete vyměnit za jiný, a hodně typů jich dodává i Samsung. Co se týká dalších vylepšení, hodinky mají nově integrovaný reproduktor, takže si s nimi můžete zavolat a mobil může zůstat v batohu nebo v kapse. Pustit si z nich můžete také třeba hudbu. Přímo v hodinkách je také integrován GPS modul. Na jiných trzích bude dokonce v prodeji verze s LTE s integrovanou eSIM kartou – s ní jsou hodinky v podstatě zcela samostatné (u nás eSIM zatím není možné využít).

Ovládání stejně jako v předchozí verzi zjednodušuje šikovné otočné kolečko, doplněné dvěma tlačítky. Nově ale lze bez dotyku displeje pomocí kolečka přijmout nebo odmítnout hovor nebo odložit upozornění. Kolečkem můžete také regulovat hlasitost zvuku při telefonování. Sportovci mohou využít řadu zajímavých funkcí. Pro sledování většiny aktivit mohou nechat telefon doma a hodinky naměří díky GPS, akcelerometru, barometru a výškoměru vše potřebné a mají také integrovaný snímač srdečního tepu. Změřit tep si můžete, kdy potřebujete, nebo ho měří hodinky průběžně a údaje zaznamenávají. Hodinky poznají řadu vašich aktivit, pochválí vás, když vyjdete schody, a rozpoznaly dokonce správně pohyby na veslovacím trenažéru.

Základní aplikace jsou v hodinkách nainstalovány, další si můžete doinstalovat buď přímo z hodinek, nebo prostřednictvím smartphonu. Nabídka aplikací není tak obsáhlá jako v případě Androidu Wear. Kromě mnoha typů ciferníků si můžete stáhnout například aplikace Google Mapy, šikovnou navigaci Here nebo hry jako Had nebo FruitNinja. Velikost displeje je samozřejmě omezující, stejně jako možnosti ovládání a zadávání. Na hodinky sice můžete mluvit, ale aplikace S Voice nepodporuje češtinu.

Hodinky jsou poměrně masivní, takže se hodí pro větší zápěstí. Cena 11 000 Kč je vyšší u verze S2, ale výbava jí odpovídá. Za podobnou cenu se prodávají i konkurenční sportovní hodinky s GPS, jako Garmin Forerunner 920XT nebo Polar V800 a pro Gear S3 je mnohem více aplikací. Navíc jde o opravdu pěkné hodinky. V našem žebříčku chytrých hodinek obsadily první pozici.

Technická data

Displej: kulatý 1,3”, Super AMOLED, 360 x 360 bodů

OS: Tizen 2.3.2

Paměť: 4 GB interní paměť, 768 MB RAM

Rozhraní: Bluetooth 4,2, Wi-Fi b/g/n, NFC, MST, A-GPS/Glonass

Senzory: akcelerometr, gyroskop, barometr, HRM, osvětlení

Baterie: 380 mAh

Kompatibilita: Android 4.4, iOS

Rozměry a hmotnost: 46 x 49 x 12,9 mm, 62 g, 46 x 49 x 12,9, 57 g

Cena 10 990 Kč

CHIP velmi dobrý (1,2)