Test: TP-Link CPE220

Síťové zařízení TP-Link CPE220 je určeno pro použití v exteriéru a může plnit hned několik různých rolí.

Použít jej lze jako klienta pro příjem signálu bezdrátové sítě, opakovač pro posílení signálu Wi-Fi ve slabě pokrytých místech a především také jako přístupový bod (access point), jestliže chcete mít spolehlivou a rychlou Wi-Fi k dispozici nejen v domě, ale i na terase nebo třeba na zahradě. V balení najdete všechny součástky nezbytné k instalaci zařízení: stahovací pásky pro uchycení access pointu na sloupku antény na střeše i externí PoE (Power over Ethernet) adaptér, který zajistí napájení zařízení, do kterého pak stačí připojit pouze síťový kabel a není tedy potřeba k němu zavádět elektřinu. Je to velká výhoda, protože PoE adaptér zpravidla nebývá součástí výbavy ani mnohem dražších síťových zařízení. Kromě napájení umožňuje PoE adaptér i restart access pointu do továrního nastavení, abyste v případě nutnosti resetu nemuseli lézt na střechu. Uvítali bychom ale možnost instalace access pointu nejen na trubku, ale třeba i přímo na zeď. Šikovný uživatel si s tím ovšem bez problému poradí. CPE220 se konfiguruje v přehledném uživatelském rozhraní, kde se přepínají režimy provozu nebo nastavuje zabezpečení Wi-Fi sítě (včetně filtrování MAC adres). Access point umožňuje vytvoření více samostatných bezdrátových sítí (například oddělenou síť po hosty) a třeba také sledování aktuálního využití připojení do internetu koncovými zařízeními. TP-Link CPE220 pracuje jen v pásmu 2,4 GHz (v nabídce výrobce jsou i modely s podporou 5GHz Wi-Fi) a automaticky volí vysílací kanál (který můžete ručně změnit). Za velmi příznivou cenu získáte v podobě TP-Link CPE220 všestranné zařízení s dobrým dosahem Wi-Fi sítě.

Technická data

Wi-Fi standardy 802.11b/g/n Porty 2× 100 Mb/s LAN Funkce PoE, Multi-SSID, WPS, WPA/WPA 2 Spotřeba 10 W Rozměry a hmotnost 276 × 79 × 60 mm; 843 g Cena cca 1 700 Kč



výborný (1,4)