Test: TP-Link HS110

Vyzkoušeli jsme chytrou zásuvku s ovládáním po internetu

Různá zařízení pro chytrou domácnost dnes dodává celá řada tradičních výrobců síťových prvků. Vedle firmy D-Link najdeme chytrá, smartphonem po internetu ovladatelná, zařízení například i v nabídce značky TP-Link. My jsme tentokrát vyzkoušeli chytrou zásuvku TP-Link HS110, která ukazuje, jak snadno a rychle můžete jakoukoli domácnost doplnit o moderní, tzv. chytré prvky. Zásuvku HS110 stačí jen připojit do elektrické zásuvky a k tomu si instalovat mobilní aplikaci Kasa, dostupnou pro smartphony a tablety s Androidem a iOS. V aplikaci Kasa si vytvoříte uživatelský účet a rovnou připojíte zásuvku ke své Wi-Fi síti. Samozřejmě je možné v jedné aplikaci ovládat více zásuvek, resp. dalších zařízení TP-Link pro chytrou domácnost, jako jsou IP kamery a Wi-Fi žárovky. Jednotlivé zásuvky je vhodné si pojmenovat a přímo z hlavního okna aplikace je možné je zapínat a vypínat bez ohledu na to, zdali je váš smartphone aktuálně ve vaší Wi-Fi, nebo se k zásuvce připojuje prostřednictvím internetu. Chytré funkce zásuvky TP-Link HS110 tím ale samozřejmě nekončí. Zásuvka umí měřit spotřebu proudu připojených zařízení, stejně jako celkovou dobu jejich spuštění. Sami si pak můžete vypočítat náklady na provoz daného zařízení. Samozřejmostí je programování zapnutí a vypnutí zásuvky, ale na rozdíl od zásuvek D-Link chybí podpora platformy IFTTT na programování automatických akcí. Také bychom uvítali přítomnost senzoru teploty, podle kterého bychom mohli na dálku spouštět třeba topení. Celkově je ale zásuvka TP-Link HS110, s ohledem na svoji cenu, velmi zajímavým zařízením.

Technická data