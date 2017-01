Test: Xiaomi Mi Band 2

Náramek na sledování fyzické aktivity Xiaomi Mi Band 2 stojí jen něco málo přes tisíc korun, přesto ale nabídne dostatek funkcí, je pohodlné jej nosit a pracuje velmi spolehlivě.

Při praktickém testování jsme ověřili, že počítá kroky s 99,7% spolehlivostí, což je bezpochyby skvělý výsledek. Za danou cenu sice nedostanete velký displej, ale na druhou stranu nechybí optický senzor srdečního tepu, který nenajdete ani na některých výrazně dražších fitness náramcích. Zmíněný displej je sice malý, ale zároveň i dostatečně jasný a velmi dobře čitelný i na ostrém slunci – to také není standardem ani ve vyšších cenových kategoriích náramků. Mi Band 2 je odolný proti vodě a prachu, jeho pásek má spolehlivý zapínací mechanismus a s hmotností pouhých 19 gramů náramek na ruce skoro nepocítíte. K ovládání náramku slouží jediné tlačítko a samozřejmě i mobilní aplikace Mi Fit pro smartphony s Androidem a iOS. Akumulátor se nabíjí pomocí speciálního kabelu do USB portu počítače nebo nabíječky na mobilní telefon, což je sice nešikovné, ale plně nabitý Mi Band 2 vydrží v provozu kolem 12 dní, takže to zase tolik nevadí. Kromě sledování fyzické aktivity slouží náramek také jako budík a rovněž vibracemi upozorňuje na příchozí hovory a zprávy. Ovládací aplikace je přehledná a dostupná v češtině a najdete v ní statistiky nejen fyzické, ale také spánkové činnosti. Celkově je Xiaomi Mi Band 2 dobrou koupí.

Technická data