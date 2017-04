Vyzkoušeli jsme Tango

Technologii Tango vyvinula společnost Google jako platformu pro „počítačové vidění“ světa. Prvním mobilem, který tuto technologii podporuje, je Lenovo Phab 2 Pro. Pojďte se s námi podívat, co všechno Tango umí.

GALERIE: Google Tango v redakci

Tango nezvládne každý smartphone nebo tablet vybavený pouze klasickým fotoaparátem a několika senzory. Bylo nutné vyvinout další senzory a speciální kamerku, která snímá hloubku, a jinou, která snímá pohyb. Tuto výbavu pak bylo ještě potřeba doplnit tradičním fotoaparátem, akcelerometrem, senzorem světla, případně i barometrem, kompasem a gyroskopem, a nová technologie byla na světě.

Senzory na zadní straně: objektiv 16megapixelového fotoaparátu, snímač hloubky a snímač sledování pohybu.

Zkrátka výbavy je to poměrně dost a kromě toho je pro zpracování informací z těchto senzorů a kamerek také nutný pořádně výkonný hardware. Proto se zatím do vybavení svého mobilního zařízení technologií Tango moc společností nepustilo. Výjimkou je firma Lenovo, která jí vybavila svůj smartphone, nebo spíše phablet nazvaný Phab 2 Pro.

Hardware pro Tango

Phab 2 Pro je skutečně pořádný kus hardwaru s hmotností 260 g. Výbava je ale pěkná – rozšířenou realitu totiž můžete sledovat prostřednictvím podlouhlého 6,4“ IPS displeje s rozlišením 2 560 × 1 440 bodů. O dostatečný výkon se pak stará osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 652 optimalizovaný pro Tango, celé 4 GB operační paměti, a místa pro uložení dat a aplikací je také dost – 64 GB. Nechybí samozřejmě ani tradiční možnosti připojení (Wi-Fi, LTE, BT – NFC chybí) a zvuk Dolby Atmos. Jako operační systém slouží Android 6.0.1 Marshmallow.

V tomto případě se to nejdůležitější ukrývá na zadní straně. Zhruba uprostřed mohutného těla je čtečka otisků prstů a nad ní je velký objektiv 16megapixelového fotoaparátu (ukazováčkem jsem se jej často dotkl místo drobné a nevýrazné čtečky otisků, takže se musí čistit). Nad objektivem jsou další senzory, především snímač hloubky a snímač sledování pohybu. Provedení je pěkné, ale nevýhodou jsou samozřejmě větší rozměry i hmotnost, takže do dámské ručky se tento přístroj těžko vejde a ani jednou větší rukou se neovládá dobře. Senzorů je na zadní straně hodně, musíte dávat pozor, abyste je nezakryli při držení a ani se nedotkli dotykového displeje. Baterie s kapacitou 4 050 mAh vydrží asi na dva dny běžného používání, ale jakmile pracuje Tango, vybije se za pár hodin a hodně se zahřívá. Naštěstí se také celkem rychle nabije.

Tango aplikace

Kromě tradičních aplikací od Googlu je systém téměř čistý. Navíc je pouze ikona Tango, která vám zprostředkuje instalaci aplikací speciálně určených právě pro technologii Tango. Během testování smartphonu se nabídka dostupného softwaru hodně rozšířila, ale zatím jde především o aplikace pro měření rozměrů nebo různé hry. Některé však nejsou dostupné v našem regionu, některé jsou placené, některé jsou spíše ve fázi beta-testu s nepříliš praktickým uživatelským rozhraním a častými pády a řada z nich má mizernou kvalitu. I tak už jich je ale v nabídce poměrně dost.

Herní aplikace využívají Tango k tomu, že si „oskenují“ vaše okolí a změní ho prostřednictvím displeje, popřípadě prostředí doplní o virtuální objekty. V aplikaci Raise si tak například můžete rozbalit krabici a z ní vyskočí virtuální domácí mazlíček, který si v místnosti začne hrát a vy ho můžete pojmenovat, hrát si s ním, krmit ho, kupovat mu hračky a další výbavu. V prostoru se celkem orientuje, takže třeba vyskočí na židli nebo na stůl. Zkrátka něco jako Tamagotchi. Přímo od Googlu pochází program „Zažijte Tango“, ve kterém si můžete magický svět rozšířené reality vyzkoušet, a na koberci vám vyrostou květinky a začnou po něm poskakovat jeleni.

V aplikaci Woorld si lze hrát s virtuálním domečkem a kostičkami. Virtuální objekty umístíte na povrchy reálného světa, jako jsou stěny, stoly nebo strop. Krásnou autodráhu Hot Wheels si postavíte v aplikaci Track Builder od Mattela. Program Dinos Among US udělá z vašeho pokoje nebo kanceláře jurský park, ve kterém začnou pobíhat dinosauři, a do světa duchů se ponoříte v pěkném programu Ghostly Mansion. Stanete se duchem, procházíte místnosti a musíte rozluštit tajemství své smrti. Můžete otevírat skříně, přibližovat se k předmětům a otáčet je. Mezi podobně orientované hry patří i AR Zombies. Ve hře Tango Targets si zase z pokoje či kanceláře uděláte virtuální střelnici, ve které zaměřujete pomocí pohybu smartphonu.

Měření a plánování

Zábava tedy s Tangem je, ale nejde o tak převratné hry, kvůli kterým by si asi uživatel pořizoval smartphone vybavený touto technologií. Objevovat už se ale začínají i praktičtější aplikace, které využívají možností Tanga a „osahají“ si okolní prostředí. Hned několik aplikací (například Measure) nabízí možnost měření vzdálenosti. Změříte si, kolik má na výšku skříň, jak jsou vysoké stropy, jaký rozměr mají dveře či jakou úhlopříčku má televizor. Měření je použitelné, ale ne zcela přesné. O nějaký ten centimetr se program občas sekne – záleží na celkových rozměrech a úhlu při snímání.

Další programy pak využívají technologie Tango například pro vizualizaci či skenování okolního prostředí. Můžete si tak v aplikaci Voxxlr, která funguje jako 3D skener, udělat prostorový sken křesla nebo celé místnosti. Další aplikace jako roOomy a AR Home designer vám ukážou, jak bude vypadat místnost doplněná nábytkem a dalšími doplňky a můžete si tak lépe naplánovat vybavení pokoje či kanceláře. Praktičtější by samozřejmě bylo, kdyby takovouto aplikaci nabízel obchod dostupný i u nás, například IKEA, aby si uživatel mohl vyzkoušet skutečně reálný produkt. Magic plan pak slouží k zakreslení plánu domu nebo bytu. Oskenovat do plánu další místnost ale není triviální a Tango si často stěžuje buď na nedostatek, nebo na přebytek světla.

Tančit Tango?

Řada aplikací rozšířené reality funguje i bez Tanga, ale s Tangem jsou mnohem přesnější a rozměry více odpovídají realitě. Své výhody tedy tato technologie nesporně má, ale zatím je z ní i aplikací spíše cítit potenciál, než aktuální praktičnost. Chybí třeba navigace vnitřním prostorem, průvodce konkrétním muzeem a podobně. Je zajímavé si tuto technologii vyzkoušet, ale nadšení vyprchá, když chybí prakticky použitelné funkce (měření vzdáleností je výjimkou). Telefon je bohužel na každodenní používání kvůli své velikosti a hmotnosti trochu neohrabaný. Komu ale větší rozměry nevadí, jde o dobře vybavený model s celkem zajímavou cenou. Ta se aktuálně pohybuje kolem 13 000 Kč.