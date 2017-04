Co lze očekávat od nového Androidu O?

Google odhaluje novou platformu pro přenosná zařízení: Android O, verzi 8. Mezi mnoha zajímavými funkcemi ale vynikají na první pohled především tři.

Více energie z baterie

Google chce, aby baterie ve smartphonech a jiných mobilních zařízeních vydržela mnohem déle. Podle dostupných údajů Google Android O může omezit činnost procesů běžících na pozadí. Procesy, jako jsou přenosy dat a služby na pozadí budou méně náročné na spotřebu energie. Podobný systém používá Apple už po určitou dobu ve svém iOS.

Optimalizace baterie je funkce, která může být cenná pro každý smartphone – protože chytré telefony jsou dnes tak univerzální, že se některé modely s delší výdrží nejpozději pod dvou dnech zastaví díky nedostatku energie v jejich akumulátoru. Většina běžných smartphonů ale musí s adaptérem do zásuvky nejméně jednou denně!

Android O přináší funkce výstrah a připomenutí

K dispozici jsou také novinky v oznamování z aplikací. Oznámení z jednotlivých aplikací se mohou zapnout a vypnout individuálně. Uživatelé by si je tak mohli lépe přizpůsobit.

Nový styl oznámení by měl jít ruku v ruce s funkcí odložení, Snooze. Ta by na 15, 30 nebo 60 minut mohla odložit připomenutí zejména v případech, když uživatel by si okamžitě nemohl přečíst zprávu nebo ihned reagovat na nějakou akci, přesto by si přál, aby mu oznámení bylo připomenuto později – například po skončení porady nebo vyučovací hodiny.

Větší volnost na obrazovce

Užitečnou funkcí u větších obrazovek je obraz v obraze. A tak například při běhu videa je možné v druhém okně například chatovat nebo něco vyhledávat na netu. Tato funkce by pro mnoho uživatelů mohla být velmi cennou.

Android O…?

Android O také nabídne řadu dalších menších vylepšení a funkcí, jako je například automatické ukončení prohlížeče po vyplnění všech polí formuláře. Nicméně, hlavními vylepšeními jsou první tři zde uvedená. Ty by pro uživatele mohly představovat největší přínos.

V současné době Google nový Android O uvolnil pro vývojáře. Kdy se ale objeví v prvních chytrých telefonech, je stále ve hvězdách. A další otázka je stále nezodpovězena: jak se bude nový Android ve skutečnosti jmenovat? Zatím je jasné pouze první písmeno „O“.