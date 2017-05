Nokia 3310 je (už i) tady

Už několikrát jsme vás informovali o tom, že Nokia se pod praporem nového majitele obchodní značky telefonů Nokia, společnosti MHD Global, vrací s nesmrtelným modelem: Nokia 3310.

GALERIE: Nokia 3310

Pokud vás tedy přestaly bavit chytré telefony, kde je spousta věcí po provedených aktualizacích jinak, jste konzervativní, potřebujete jen volat nebo psát SMS, nebo prostě jen tak „zapařit hada“, pak vězte, že „nesmrtelná teta“, Nokia 3310 je k dostání už i u nás, v České republice.

Tedy k dostání není, ale většina velkých obchodů s elektronikou zahájila už předobjednávky na tento telefon, který bude k dostání s velkým barevným displejem v šedé, modré, červené (varianta Dual SIM), opět šedé (opět Dual SIM) nebo opět modré (opět s Dual SIM).

To hlavní, na co většina zájemců o tento telefon čeká, je cena. Tak ta je už známa: u nás bude tento telefon k dostání za 1599 Kč bez ohledu na barvu i na to, zda zvolí variantu pro jednu či dvě SIM karty.

A pro ty, co už zapomněli, připomínáme hlavní parametry tohoto nesmrtelného telefonu: jde o tlačítkový telefon s 2,4" displejem o rozlišení 320×240 px a 16 MB interní paměti. Podporuje micro SD karty, má 2Mpx fotoaparát s LED bleskem, Bluetooth, FM rádio (jako anténa slouží šňůra od sluchátek, ty se připojí přes 3,5mm jack), MP3 přehrávač. Telefon rozumí GSM pásmům 900 a 1800 MHz. Nabíjí se přes micro USB port a v případě tří modelů inovované řady si můžete zakoupit model s dual SIM.

A nebojte se, že se nebudete od ostatních něčím odlišovat. Tento telefon se stal hitem barcelonské výstavy o mobilní telefonii konané začátkem roku a počet jeho předobjednávek celosvětově překonal jakýkoli model, který byl uváděn na trh. A ještě něco: připomínáme, že telefon vydrží v pohotovostním stavu týden nebo s ním můžete telefonovat až 22 hodin…