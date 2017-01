Nové smartphony řady Samsung Galaxy A

Letošní řada smartphonů Galaxy A s úhlopříčkou 5,2“ a 4,7“se vyznačuje elegantním designem, vylepšeným fotoaparátem a dalšími funkcemi. Poprvé také nabízí odolnost proti vodě a prachu dle normy IP68 a port USB Type C.

Společnost Samsung Electronics představila nejnovější telefony řady Galaxy A. V Evropě budou dostupné dva modely - Galaxy A5 s úhlopříčkou 5,2“ a Galaxy A3 s úhlopříčkou 4,7“. Řada A disponuje kovovým rámečkem a 3D skleněným zadním krytem. Díky vylepšenému fotoaparátu a domovskému tlačítku jsou telefony kompaktnější než předchozí modely. Pokročilé funkce fotoaparátu nyní nabízejí přesné automatické ostření. Jednoduchým dotykem kdekoli na displeji lze pořídit selfie ve vysokém rozlišení, k čemuž přispívá plovoucí závěrka a použití displeje namísto blesku umožňuje získat jasnější snímky.

Fotoaparát telefonů řady Galaxy A nabízí také jednodušší ovládání, které uživatelům umožňuje rychle přepínat mezi různými režimy a okamžitě použít filtry pro přidání obrazových efektů. Uživatelé mají k dispozici také speciální režimy jako například režim Food mode, které u vybraných záběrů optimalizují a vylepšují barevné podání a kontrast.

Telefony řady Galaxy A nabízejí poprvé odolnost proti vodě a prachu dle normy IP68. Telefony tedy snesou déšť, pot, písek a prach. Baterie s delší výdrží umožňuje uživatelům zůstávat v kontaktu s okolním světem déle a podpora rychlého nabíjení jim umožňuje nabít telefon na plnou kapacitu rychleji. Telefony jsou vybaveny oboustranným USB portem typu C.

Funkce Always on Display umožňuje uživateli kontrolovat klíčová oznámení, aniž by bylo třeba zařízení probudit, čímž se šetří čas i výdrž baterie. Větší paměť a podpora microSD karet o kapacitě až 256 GB znamená, že uživatelé mohou zachycovat a ukládat obsah, aniž by se museli obávat, zda mají dostatek interní paměti. Telefony Galaxy A budou ve Evropě k dostání počátkem února a to ve čtyřech stylových barevných odstínech - Black Sky, Gold Sand, Blue Mist a Peach Cloud.

Specifikace výrobku Samsung Galaxy A5 (2017):

Galaxy A5 2017 Síť LTE kat. 6 * Může se lišit podle trhu a mobilních operátorů Displej 5,2” FHD Super AMOLED Aplikační procesor 1,9 GHz osmijádrový procesor OS Android 6.0.16 (Marshmallow) Fotoaparát Přední a zadní: 16 MP (f/1,9) Video MPEG4, H.265 (HEVC), H.264 (AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Další funkce Samsung KNOX, S-Voice Konektivita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 4.2, ANT+, USB typ C, NFC (UICC, eSE) Senzory Akcelerometr, senzor přiblížení, geomagnetický senzor, RGB světelný senzor, Hallův senzor, snímač otisku prstů, barometr Kód IP IP68 Paměť 3 GB RAM + 32 GB interní paměť MicroSD (až do 256 GB) Rozměry 146,1 x 71,4 x 7,9 mm Baterie 3 000 mAh, rychlé dobíjení

Specifikace výrobku Samsung Galaxy A3 (2017):