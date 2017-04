Pětiportová USB chytrá dobíječka

Společnost TP-Link uvedla na trh novinku, pětiportový dobíjecí obelisk TP-Link UPS40, který dokáže živit najednou až pět nositelných zařízení přes porty USB. Přitom maximální příkon tohoto zařízení je 40 W. Co to znamená?

GALERIE: Pětiportová dobíječka USM TP-Link

+ více fotografií + více fotografií

Výrobce uvádí, že všechny přípojné konektory mají stejnou prioritu. A tak když se třeba na poradě sejde pět kolegů, mohou si svorně zapojit své mobily a tablety do tohoto napájecího a dobíjecího zařízení. Ale může to fungovat i doma, když se večer sejdeme například u nás u televize na kanapi, jsme čtyři plus pět psů. Ale máme dohromady jeden Apple iPhone, tři mobily a někdy se objeví i tablet. Takže pět zařízení najednou. Tím chci naznačit, že právě tohle zařízení může sloužit stejně tak dobře jak v práci, tak i v domácnosti.

Výrobce o zařízení tvrdí, že maximální proud, který může jeden z pěti portů samostatně poskytnout, je 2,4 A. Tedy, abych byl přesný, najednou tuto proudovou hodnotu mohou dodávat porty dva, na ostatní zbude po 1 A. To je dohromady oněch zhruba 40 W, které se rozdělí na jednotlivé přístroje.

A tak výrobce na obalu svého dobíječe poskytuje informaci, že najednou lze dobíjet dva tablety a až tři mobily. To proto, že tablety potřebují k dobíjení vyšší proud než telefony. Čím víc zařízení ale připojíte – a mohou to být třeba i herní konzole, akční kamery, fotoaparáty, prostě všechna zařízení, která potřebují 5voltový USB port ke svému nabíjení – tím více se jednotlivá zařízení musejí dělit o „dostupný výstupní proud“. Pokud tedy správně počítáte, při pěti voltech je 40 W dosaženo tehdy, když ze zařízení teče celkový proud 8 A. Tato hodnota je maximální možná a zařízení se chová jako proudový zdroj, tedy osm ampér a víc ani ránu. Projeví se to tím, že zařízení se pak budou dobíjet déle. Čím více, tím déle.

V reklamním letáku výrobce, společnost TP-Link tvrdí, že jde o chytrou nabíječku, která dobíjí extra rychle a efektivně. Na obalu zařízení je dokonce údaj o tom, že nabíjení probíhá o 65 % rychleji než při použití běžné nabíječky. Chvíli na krabičce musíte hledat, abyste našli vysvětlivku k této poznámce. Výrobce tvrdí, že toto platí pro telefon Apple iPhone 6s Plus ve srovnání s originální nabíječkou, kterou s tímto telefonem dodává společnost Apple.

No, dívat se na to můžeme všelijak, tento údaj asi platí, když si společnost TP-Link dovolila dát ho na obal svého zařízení, ale prostě my, běžní smrtelníci a uživatelé mobilní techniky vězme, že k dispozici je 8 A výstupního proudu, který se dělí mezi jednotlivá zařízení dle toho, jak je nastavena nabíjecí automatika pro v nich vestavěné akumulátory. Takže když zapojíte jedno zařízení, k dispozici máte 8 A, pokud dvě, pro každou zdířku jsou to zhruba až 4 A. A tak dále. Elektronika nabíjení u tabletů ale limituje odběr většinou na 2,4 A, alespoň tak to je u mého tabletu a tabletu mé přítelkyně.

Zařízení TP Link s celým názvem 5-Port Ultra Fast USB Charger se dá pořídit za zhruba 800+ korun. A když si vezmete, že některé originální nabíječky pro jeden přístroj (s jedním nabíjecím kabelem) stojí třeba i přes tisícovku, je tahle cena více než skvělá! Má to ale jen jediný problém: každý si musí přinést napájecí kablík k nabíječce se zakončením USB s sebou – a svůj.

Na spodku má nabíječka měkkou vrstvu, zabraňující jejímu pohybu po stole.