Řešení pro zálohování dat a nabíjení smartphonu

Nový externí disk Canvio nabízí uživatelům možnost v jednom kroku automaticky zálohovat data uložená ve smartphonu a přístroj nabíjet.

Toshiba Electronics uvedla na trh externí disk 2v1, který se jmenuje Canvio a který dává uživatelům možnost zároveň zálohovat data a nabíjet chytrý telefon s operačním systémem Android. Uživatelé se již nebudou muset bát ztráty důležitých osobních fotografií, videí, hudby, dokumentů ani kontaktů uložených v telefonu. Pokud si uživatel v aplikaci pro Android aktivuje příslušnou funkci, jsou veškeré zálohy vytvářeny při každém připojení smartphone automaticky bez nutnosti obsluhy.

V kombinaci s využitím příslušné aplikace umožňuje Canvio for Smartphone uživatelům spravovat z telefonu data. Zároveň zjednodušuje přechod na nový telefon, a to včetně přenosu všech informací ze starého zařízení. K přehrání dat je podle výrobce potřeba pouze několik kliknutí na displej. Canvio for Smartphone lze využít také jako klasický externí pevný disk pro počítače a notebooky. Připojení k počítači zajišťují rozhraní USB typu A a USB typu C. Tento disk může být také využit pro zálohu a vzájemné sdílení informací z více zařízení.

Canvio for Smartphone je elegantní bílý disk s kruhovým pouzdrem a kapacitou 500 GB. Dodáván je se síťovým adaptérem a kabely USB 2.0 s koncovkami USB Micro-B, Type-C a redukcí Micro-B - Type-A.

CANVIO for Smartphone - specifikace